Saga transfer Julián Álvarez mendapat babak baru. Marca melaporkan pada Jumat malam bahwa selain Arsenal, Manchester City juga ikut dalam perburuan striker Atlético Madrid itu. The Citizens sudah menjalin kontak dengan pihak Spanyol, tetapi sejauh ini belum ada negosiasi konkret.

Álvarez menjalani akhir pekan yang hectic. Karena keinginannya yang terang-terangan untuk meninggalkan Atlético demi FC Barcelona, pekan lalu ia dicemooh secara massal saat laga pembuka musim melawan Villarreal di Metropolitano.

Sejak saat itu, Álvarez hanya berlatih secara individu dan menunggu apa yang akan terjadi. Bagaimanapun juga, kejelasan akan segera datang: bursa transfer Spanyol ditutup pada 1 September pukul 23.59, tepat 24 jam lebih awal daripada, misalnya, Belanda.

Pemain Argentina berusia 26 tahun itu, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030, disebut telah diberi tahu dalam pembicaraan dengan Atlético bahwa ia harus melupakan Barcelona. Atlético menolak berbisnis dengan klub Catalan tersebut, yang di mata klub ibu kota itu telah bersikap tidak hormat.

Atlético memang bersedia menjual Álvarez, tetapi hanya jika semua syarat dipenuhi: biaya transfer minimal 150 juta euro, pengganti yang memadai dan bisa langsung diperkenalkan, serta pihak pembeli tidak boleh bernama 'FC Barcelona'.

City pada jendela transfer ini melepas Omar Marmoush dan Sávio ke Tottenham Hotspur, dan melakukan segala cara untuk memberi dorongan baru di lini serang kepada manajer Enzo Maresca sebelum bursa transfer ditutup.

Penguatan lini depan itu mungkin datang dalam sosok Álvarez, meski kontak antara City dan Atlético belum mengarah pada negosiasi. Selain itu, Álvarez kabarnya lebih memilih untuk tidak kembali ke Inggris, meskipun ia sangat mengenal City.

Álvarez pernah bermain untuk City antara Januari 2022 dan musim panas 2024, dan pada periode itu mencatatkan 103 pertandingan, 36 gol, dan 19 assist. Pada 2024, ia pindah ke Atlético dengan nilai 75 juta euro untuk keluar dari bayang-bayang Erling Braut Haaland yang hingga kini masih berada di Manchester.

Sebelumnya pada malam yang sama, sebelum kabar tentang City muncul, Sky Sports melaporkan bahwa Atlético memberi Álvarez waktu hingga Minggu untuk memilih: ke Arsenal atau bertahan. Klub London itu mengetahui banderol 150 juta euro dan juga disebut bersedia membayarnya.

Arsenal kini menunggu, dan setelah City juga ingin merekrut predator gol tersebut, masih harus dilihat apakah klub London itu benar-benar akan mendapatkan pemain incaran mereka. Saat ini Arsenal memiliki tiga striker dalam diri Kai Havertz, Viktor Gyökeres, dan Gabriel Jesus.

Pakar transfer Matteo Moretto melaporkan pada Jumat malam bahwa Arsenal telah menawarkan Gabriel Jesus (29) kepada Atlético, yang bisa merekrutnya dengan nilai delapan belas hingga dua puluh juta. Apakah Atleti melihat pemain Brasil itu sebagai pengganti yang cocok untuk Álvarez masih harus dinantikan.