Arsenal menang dan kembali memberikan tekanan kepada Manchester City dalam perebutan gelar juara

Arsenal meraih hasil gemilang dalam perebutan gelar juara Liga Premier pada Sabtu lalu. Di kandang sendiri, mereka berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 1-0 berkat gol cepat. Tim asuhan Mikel Arteta kini kembali unggul tiga poin atas Manchester City, yang telah lolos ke final Piala FA dan masih memiliki satu pertandingan tersisa.

Newcastle United memulai pertandingan di Emirates Stadium tanpa rasa takut, menampilkan permainan yang cukup baik di fase awal, dan bahkan mendapat dua peluang. Meskipun demikian, Arsenal memecah kebuntuan setelah sepuluh menit pertandingan berjalan. Eberechi Eze menerima bola tepat di luar kotak penalti dan kemudian mencetak gol dengan tendangan keras ke sudut kiri atas. Awal yang diinginkan bagi tuan rumah pun terwujud.

Arsenal hampir tidak mengalami kesulitan di sisa babak pertama, meski David Raya kesulitan menahan tembakan Sandro Tonali. Ada juga kemalangan bagi calon juara: Kai Havertz cedera dan harus digantikan oleh Viktor Gyökeres. Keunggulan 1-0 bagi Arsenal, namun juga kesadaran bahwa pertarungan belum berakhir.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, terjadi lagi insiden cedera di kubu Arsenal. Eze, yang mencetak gol indah di babak pertama, digantikan oleh Gabriel Martinelli yang segar. Sementara itu, para penggemar Arsenal mulai cemas, karena keunggulan 1-0 bukanlah jaminan kemenangan untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar.

Keributan terjadi ketika Nick Pope, yang keluar dari gawangnya, gagal menghalau bola dan menjatuhkan Gyökeres di luar kotak penalti. Kiper tersebut tampaknya lolos dengan hanya mendapat kartu kuning. Tak lama setelah itu, Nick Woltemade yang bertubuh jangkung masuk ke lapangan untuk Newcastle yang sedang terpuruk. Pemain asal Jerman itu dengan cepat mengalahkan Yoane Wissa, namun sang penyerang melepaskan tembakan dari jarak dekat yang melambung di atas gawang.

Diiringi sorak-sorai yang meriah, Bukayo Saka masuk ke lapangan pada menit-menit akhir. Arsenal harus menahan napas, terutama selama tujuh menit tambahan waktu. Wajar saja jika ada rasa lega yang mendalam setelah peluit akhir dibunyikan di London Utara.