Arsenal memecahkan rekor dalam perayaan setelah meraih gelar juara liga

Arsenal kalah dari Paris Saint-Germain dalam final Liga Champions pada Sabtu lalu, di mana PSG tampil lebih baik dalam adu penalti di Budapest. Meskipun demikian, para pendukung tim yang menjadi runner-up itu tetap berbondong-bondong hadir pada parade juara di London Utara pada hari Minggu.

Para pemain dan staf melintasi jalan-jalan Islington, kawasan tempat Emirates Stadium berada, dengan menggunakan bus terbuka. Semua ini untuk merayakan gelar juara liga pertama sejak 2004, sebuah trofi yang dirayakan secara meriah pekan lalu di Selhurst Park setelah kemenangan 1-2 atas Crystal Palace.

Seminggu kemudian, kekecewaan pun muncul akibat kekalahan dari PSG, klub terbaik di Eropa tahun lalu. Namun, bagi para pendukung Arsenal, hal ini bukanlah alasan untuk putus asa, karena menurut Kepolisian Metropolitan London, tak kurang dari 1,5 juta pengunjung memadati parade Mikel Arteta dan timnya.

Dengan demikian, Arsenal memecahkan rekor, karena belum pernah dalam sejarah ada acara serupa di Inggris yang menarik begitu banyak pengunjung. Ketika Manchester United meraih treble pada 1999, tim asuhan manajer saat itu, Alex Ferguson, disambut oleh 500.000 penonton.

Posisi kedua dalam daftar ditempati oleh Liverpool. Parade juara pada tahun 2025 menarik sekitar 750.000 pendukung. Sebuah perayaan besar setelah gelar juara liga ke-20, dengan Arne Slot masih memimpin saat itu. Kini, Liverpool telah berpisah dengan pelatih asal Belanda tersebut.

Arsenal baru-baru ini menggulingkan Liverpool dari tahta dan dinobatkan sebagai juara Inggris untuk ke-14 kalinya dalam sejarah. Liga Champions belum pernah dimenangkan, setelah kalah di final pada tahun 2006 dan 2026.