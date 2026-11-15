Arsenal masih menanti kemenangan kandang pertama di WSL musim ini setelah Mary Earps tampil gemilang dengan delapan penyelamatan untuk membawa London City Lionesses meraih hasil imbang

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Arsenal masih harus menunggu kemenangan pertama di Emirates dalam Liga Super Wanita musim ini setelah bermain imbang 1-1 melawan London City Lionesses. Gol pembuka Frida Maanum untuk tuan rumah disamakan Isobel Goodwin hanya semenit kemudian. Mary Earps lalu melakukan serangkaian penyelamatan gemilang, membuat Arsenal mencatatkan hasil imbang kelima beruntun di kandang dan berada di posisi keenam klasemen.

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Gol pembuka Maanum dibalas dalam satu menit

Maanum mencetak gol untuk laga kedua berturut-turut setelah menjebol gawang Barcelona dalam hasil imbang 1-1 di Liga Champions pada Kamis. Ia menuntaskan rangkaian serangan apik dengan menyambar umpan tarik Alessia Russo pada menit ke-10. Keunggulan itu hanya bertahan sekitar 60 detik. Leah Williamson gagal mengikuti pergerakan Goodwin, yang kemudian melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang.

Kedua kiper tak lagi kebobolan, meski Arsenal terus menekan untuk mencari gol kemenangan. Tuan rumah kini bermain imbang dalam kelima laga kandangnya di WSL musim ini, meskipun catatan tak terkalahkan mereka di liga saat bermain di Emirates telah mencapai 24 pertandingan.

Delapan penyelamatan Earps membuat Arsenal frustrasi

Sejak itu, Earps menjadi pembeda. Menurut Sky Sports, delapan penyelamatannya merupakan jumlah terbanyak yang ia catatkan dalam satu laga WSL sejak 2017. Musim ini, hanya Phallon Tullis-Joyce, yang menggantikannya di Manchester United, yang mencatatkan lebih banyak penyelamatan dalam satu pertandingan liga. Earps dua kali menggagalkan peluang Lisa Baum pada babak pertama, sementara di sisi lain Misa Rodriguez menghalau upaya Alexia Putellas.

Pemain pengganti Delphine Cascarino menghantam mistar gawang untuk London City pada menit ke-68. Setelah itu, Earps melakukan penyelamatan beruntun atas upaya Olivia Smith dan Maanum, lalu menepis satu lagi tembakan Maanum ke mistar gawang saat laga menyisakan lima menit.

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Earps puas dengan satu poin di hadapan Wiegman

Sarina Wiegman menyaksikan pertandingan dari tribune. Penampilan mantan kiper nomor satu timnas putri Inggris itu mengingatkan sang pelatih kepala Inggris akan kemampuan yang masih dimiliki Earps setelah kepergiannya dari tim nasional yang banyak diberitakan. Ketika ditanya bagaimana ia menjalani pertandingan tersebut, Earps mengatakan kepada Sky Sports: "Melelahkan. Ini satu poin penting di laga tandang.

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"Dilihat dari peluang yang ada, kedua tim sama-sama bisa menang. Senang mendapat satu poin, meski tentu ingin tiga poin. Semua pemain mengerahkan segalanya. Saya suka bertahan. Hari ini berat dan menurut saya kami bekerja dengan baik."

Arsenal tertinggal enam poin dari tiga besar

Arsenal berada di posisi keenam dengan 14 poin, tertinggal enam poin dari London City di urutan ketiga. Hasil ini menjadi pukulan bagi harapan mereka untuk finis di zona Liga Champions. Tim asuhan Renee Slegers harus mulai mengubah hasil imbang menjadi kemenangan, dengan Lyon menjadi lawan berikutnya di kompetisi Eropa.

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Earps, yang baru-baru ini menggantikan Elene Lete di bawah mistar, kini telah tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan untuk London City. Ia berharap penampilannya kali ini memastikan posisinya sebagai kiper utama.