Arsenal Vs Liverpool: Live Streaming & TV, Prediksi, Susunan Pemain Dan Kabar Terkini

Arsenal akan berusaha bermain lebih kompak lagi di Emirates Stadium ketika mereka menghadapi laga penentuan kontra Liverpool dalam leg kedua semi-final Piala Liga Inggris, Jumat (21/01) dini hari WIB.

Setelah bermain imbang tanpa gol di perjumpaan pertama, sekarang saatnya bagi kedua tim untuk tampil mati-matian demi mengamankan satu tempat di babak puncak.

Di final, Arsenal dan Liverpool dinanti Chelsea, yang lebih dulu lolos usai menaklukkan rival London-nya, Tottenham Hotspur.

Live Streaming Arsenal Vs Liverpool



Laga leg kedua semi-final Piala Liga Inggris antara Arsenal dan Liverpool akan disiarkan di Mola TV pada Jumat (21/01) dini hari pukul 02:45 WIB.

Kapan Pertandingan Arsenal Vs Liverpool

Pertandingan Arsenal vs Liverpool Tanggal Jumat, 21 Januari 2022 Kick-off 02:45 WIB Stadion Emirates Stadium

Prediksi Skuad Arsenal



Martin Odegaard kembali berlatih setelah pemulihan dari Covid-19. Bukayo Saka, Emile Smith Rowe dan Takehiro Tomiyasu mungkin akan "dipaksa" bermain setelah mengalami cedera ringan.

Cedric Soares dan Calum Chambers mengalami cedera ketika bermain di Anfield pekan lalu. Sementara, Pierre-Emerick Aubameyang kembali ke London setelah dipulangkan oleh Gabon dari ajang Piala Afrika karena masalah kesehatan.

Namun, Nicolas Pepe dan Mohamed Elneny masih harus absen karena bertugas di turnamen tersebut untuk negara masing-masing. Thomas Partey bisa tersedia di laga akhir pekan kontra Burnley.

Posisi Perkiraan susunan tim inti Arsenal (4-4-1-1) Kiper Ramsdale Bek Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney Gelandang Saka, White, Lokonga, Martinelli Striker Odegaard

Lacazette

Prediksi Skuad Liverpool



Jurgen Klopp masih akan kehilangan Mohamed Salah, Sadio Mane dan Naby Keita karena agenda Piala Afrika.

Thiago Alcantara diyakini akan kembali ke tim untuk latihan setelah jeda internasional, sementara Harvey Elliot mendapat angin segar untuk comeback setelah mengalami masalah pada engkelnya.

Divock Origi juga hampir pasti pulih dari cedera lutut dan Liverpool berharap cedera Alex Oxlade-Chamberlain jadi satu-satunya masalah mereka jelang menghadapi Arsenal.

Posisi Perkiraan susunan tim inti Liverpool (4-3-3) Kiper Alisson Bek Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robetson Gelandang Henderson, Fabinho, Jones Striker Jota, Firmino, Minamino

Preview

Giliran Arsenal menyambut Liverpool di pertemuan kedua semi-final Piala Liga Inggris.

Menghadapi laga ini, Arsenal masih menyimpan beberapa permasalahan, tetapi mereka dalam keadaan yang jauh lebih baik dibanding pekan lalu ketika meminta otoritas Liga Primer Inggris untuk menunda derby London Utara kontra Tottenham Hotspur.

Di leg pertama, The Gunners sukses membuat para pemain The Reds frustrasi. Pasalnya, skuad Mikel Arteta hanya bermain dengan sepuluh pemain menyusul kartu merah Granit Xhaka, plus beberapa perkara cedera. Laga ini berakhir tanpa gol.

Sejak saat itu, Arsenal belum turun ke lapangan lagi. Sementara, Liverpool menumpahkan rasa frustrasinya dengan melibas Brentford 3-0 di Anfield, Minggu kemarin.

27 Februari mendatang, panggung Wembley sudah siap memeriahkan selebrasi juara Piala Liga Inggris, dengan Chelsea menanti pemenang antara Arsenal dan Liverpool.

Prediksi: Arsenal 2-2 Liverpool