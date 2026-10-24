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Tiga klub besar Liga Primer Inggris, Arsenal, Liverpool, dan Manchester United, memantau dengan saksama masa penuh ujian Lennart Karl di Bayern Munich setelah petinggi klub Uli Hoeness menegur pemain muda itu secara terbuka. Penyerang berusia 18 tahun tersebut kesulitan mendapat menit bermain secara reguler musim ini, sementara kekhawatiran di Allianz Arena atas perilakunya di luar lapangan semakin meningkat.

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Tiga klub Inggris pantau perkembangan di Munich

Menurut TEAMtalk, perantara telah memberi tahu tiga klub Liga Primer Inggris tersebut tentang musim yang membuat pemain internasional Jerman itu frustrasi di Bavaria. Meski menolak Arsenal dan Liverpool demi memperpanjang kontraknya hingga 2029 pada awal tahun ini, pemain remaja itu baru menjadi starter dalam dua pertandingan Bundesliga dan satu laga Liga Champions musim ini. Perannya yang berkurang itu terjadi setelah musim terobosannya di bawah Vincent Kompany, ketika ia mencetak sembilan gol dan menyumbang tujuh assist dalam 34 penampilan.

Presiden kehormatan sampaikan peringatan terbuka

Perkembangan pesat Karl musim lalu membuatnya mencatat penampilan pertamanya bersama timnas senior Jerman di bawah Julian Nagelsmann dan masuk skuad sementara untuk Piala Dunia sebelum cedera membuatnya absen dari turnamen di Amerika Utara. Pelatih baru timnas, Jurgen Klopp, juga telah memanggilnya. Namun, kedatangan Ismael Saibari pada musim panas meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tempat di Bayern, sementara para petinggi klub juga tidak terkesan dengan sikap pemain muda itu di luar lapangan.

Berbicara kepada BILD, presiden kehormatan Bayern, Hoeness, memberikan penilaian tegas sekaligus menepis perbandingan dengan rekan setimnya asal Prancis, Michael Olise: "Saya berniat berbicara serius dengannya. Ia masih jauh dari status superstar. Pemain muda harus memiliki kerendahan hati. Perbandingan dengan [Michael] Olise jelas tidak membantunya. Masih ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya."

Raksasa Spanyol masih menaruh minat sejak lama

Langkah Hoeness itu menunjukkan keinginan Bayern untuk mencegah ekspektasi yang tidak realistis menghambat perkembangan Karl saat ia bermain bersama bintang mapan seperti Olise. Para petinggi klub berharap ia merespons kritik tersebut secara positif.

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Meski begitu, laporan tersebut menyebutkan bahwa para perantara sudah menjajaki minat calon klub peminat di seluruh Eropa jika situasinya tidak membaik.

Selain tiga klub Inggris tersebut, dua klub besar Spanyol, Barcelona dan Real Madrid, juga memantau perkembangan situasi. Keduanya pernah berupaya merekrut Karl saat ia berusia 10 tahun setelah ia tampil menonjol dalam sebuah turnamen usia muda.

Durasi kontrak menguntungkan juara Jerman

Meski kepindahan dalam waktu dekat belum menjadi kemungkinan, masa depan Karl bisa segera menjadi topik besar menjelang bursa transfer 2027 jika ia tetap berada di pinggiran susunan pemain utama Kompany. Karena kontrak terbarunya berlaku hingga 2029, juara Bundesliga itu memegang kendali penuh dalam setiap potensi negosiasi. Untuk saat ini, Bayern berharap lulusan akademinya itu mengindahkan nasihat Hoeness dan berjuang kembali untuk memperebutkan tempat.