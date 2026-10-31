Masa depan Lennart Karl (18) di Bayern Munich tampaknya berada di ujung tanduk, menurut informasi dari Bild. Setelah pernyataan terbaru ketua Bayern, Uli Hoeness, sejumlah klub Liga Primer Inggris melihat peluang untuk merekrutnya.

"Saya berencana berbicara serius dengannya," kata Hoeness kepada Die Welt am Sonntag pekan lalu. "Dia pikir dirinya sudah menjadi superstar, padahal tidak."

"Pemain muda perlu rendah hati," lanjutnya. "Pemain muda juga perlu mendapat tekanan. Saya tidak tahu apakah baik bagi Lennart Karl jika dia terus-menerus dilindungi secara berlebihan."

Pernyataan itu juga telah sampai ke sejumlah klub Inggris yang berminat. Arsenal, Liverpool, dan Manchester United berharap hubungan Karl dan Bayern retak. Mereka pun sudah menghubungi pihak terkait untuk menanyakan situasinya.

Christian Falk, jurnalis transfer Bild, tidak menutup kemungkinan Bayern bersedia bernegosiasi. "Nilai transfernya 60 juta euro. Tentu saja, setiap klub Liga Primer Inggris bisa dengan mudah membayar jumlah itu," ujarnya.

Selain itu, belum ada pembicaraan dengan Karl mengenai kontrak baru. Kontraknya saat ini berlaku hingga pertengahan 2029. Namun, bukan berarti Bayern ingin "mengusir" pemain yang sangat berbakat itu. "Mereka jelas tidak berniat melakukannya. Mereka tidak akan menjualnya dengan harga murah," kata Falk.

Karl kini telah mencatatkan 51 penampilan resmi bersama Bayern. Ia terutama mencuri perhatian di Liga Champions tahun lalu, ketika pada usia 17 tahun 242 hari ia menjadi pemain termuda yang pernah mencetak gol untuk Bayern sepanjang sejarah Liga Champions.