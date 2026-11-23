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Langkah Real Madrid di bursa transfer mengarah pada penguatan lini tengah untuk musim depan. Di tengah situasi itu, Arsenal berusaha memanfaatkan ketertarikan Los Blancos terhadap Martin Zubimendi dengan menawarkan kesepakatan pertukaran yang melibatkan penyerang asal Brasil, Endrick. Namun, skenario tersebut terbentur penolakan tegas dari manajemen klub dan pelatih kepala Jose Mourinho.

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Real Madrid sepenuhnya menepis gagasan melepas Endrick pada bursa transfer musim dingin demi memuluskan perekrutan Zubimendi, meski spekulasi beredar di Inggris soal kemungkinan gelandang Arsenal itu pindah ke Stadion Santiago Bernabeu dengan Endrick sebagai imbalannya. Klub menegaskan bahwa mereka menangani kasus kedua pemain tersebut secara terpisah.

Sikap Mourinho terlihat jelas dalam konferensi pers jelang laga melawan Celta Vigo di Stadion Santiago Bernabeu, ketika ia menekankan pentingnya Endrick bertahan. “Bagi saya, Real Madrid lebih penting daripada Endrick. Dia sosok yang luar biasa dan saya sangat mengaguminya, tetapi Real Madrid membutuhkannya, dan pelatih Real Madrid juga membutuhkannya,” ujarnya. Pernyataan itu mencerminkan keinginannya agar sang pemain tetap menjadi bagian dari proyek tim.

Meski kesempatan bermain penyerang asal Brasil itu terbatas karena melimpahnya opsi di lini serang, Mourinho mulai memberinya menit bermain lebih banyak setelah awal musim yang sulit.

Endrick juga berada di atas Carlos Espí dalam urutan opsi lini serang, meski Espí telah menunjukkan ketajamannya. Ia pun lebih diutamakan ketimbang Brahim Diaz untuk mengisi sisi kanan, berkat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi di lini depan.

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Di sisi lain, Real Madrid terus mengkaji kebutuhan di lini tengah sebagai persiapan menghadapi musim depan, tanpa berniat bergerak di bursa transfer musim dingin, kecuali jika cedera atau keadaan darurat memaksa klub merekrut pemain baru.

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Zubimendi tetap menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan, meski sang pemain lebih dihargai oleh Mourinho dibandingkan oleh manajemen klub. Ketertarikan ini pun tidak dikaitkan dengan kemungkinan kepergian Endrick.

Arsenal sendiri mengincar peluang untuk mengulang kisah Martin Odegaard, yang direkrut klub London itu dari Real Madrid sebelum menjelma menjadi salah satu elemen terpenting dalam proyek pelatih Mikel Arteta. The Gunners menilai Endrick bisa menjadi investasi serupa, terlebih ia merupakan talenta muda yang sebelumnya telah menarik perhatian para pemandu bakat Real Madrid, dengan Juni Calafat sebagai motornya. Namun, Real Madrid tidak berniat memuluskan langkah tersebut ataupun terlibat dalam kesepakatan pertukaran.

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Jika Arsenal ingin mendapatkan jasa penyerang asal Brasil itu, mereka harus mengajukan tawaran finansial yang memuaskan Real Madrid. Selain itu, sang pemain sendiri juga harus yakin untuk pergi secara permanen, sesuatu yang tampaknya tidak mudah mengingat keinginannya untuk membuktikan kemampuan dengan seragam Los Blancos. Ia menjadikan kesuksesan di Santiago Bernabeu sebagai target utama, sementara Mourinho berharap dapat lebih memaksimalkan dirinya pada paruh kedua musim, seiring memanasnya persaingan memperebutkan gelar.