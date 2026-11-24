Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Arsenal bermain imbang 1-1 melawan Borussia Dortmund pada fase liga Liga Champions, Selasa. Ini merupakan hasil imbang kedua klub besar Inggris itu di kompetisi tersebut, selain tiga kemenangan yang telah mereka raih.

Viktor Gyökeres kembali mendapat kesempatan dari Mikel Arteta dan membalas kepercayaan itu hanya dalam sepuluh menit. Penyerang asal Swedia tersebut menerima umpan dari Noni Madueke, lalu melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang Dortmund.

Arsenal terus menekan dan kurang beruntung ketika tembakan keras Christos Tzolis ditepis kiper Gregor Kobel. Dalam perebutan bola muntah, tembakan Madueke dihalau seorang bek Dortmund tepat di garis gawang.

Tuan rumah sangat dominan pada babak pertama dan kembali kurang beruntung saat tembakan Declan Rice melambung tipis di atas mistar. Dortmund jelas kesulitan di London Utara dan menantikan peluit turun minum.

Iklan Iklan

Tim tamu tampil kuat selepas jeda dan menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Setelah serangan yang apik, Maximilian Beier mengarahkan bola ke sudut kanan bawah gawang, disambut kegembiraan para pendukung yang datang dari Jerman.

Topik Terkait

Arsenal berusaha segera kembali unggul dan kecewa ketika Piero Hincapié, yang berada dalam posisi menjanjikan, digagalkan Kobel. Dortmund menunjukkan keberanian pada babak kedua dan bahkan sempat mengubah skor menjadi 1-2 melalui Jobe Bellingham. Namun, gol kedua tim Jerman itu dianulir karena offside.

Laga tetap menegangkan pada fase akhir di Emirates Stadium. Gyökeres menyundul bola melebar saat pertandingan memasuki menit ke-75. Penyerang itu digantikan Mikel Merino sesaat sebelum laga berakhir.

Iklan

Tidak ada gol penentu kemenangan pada menit-menit terakhir di tengah dinginnya London. Arsenal pun kembali kehilangan poin, tiga hari setelah bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United di Liga Primer.