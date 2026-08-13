Arsenal kembali memperbarui upaya mereka untuk merampungkan transfer bek Aston Villa, Ezri Konsa, dalam langkah yang menegaskan keinginan sang pelatih Mikel Arteta untuk memperkuat lini belakang jelang dimulainya musim baru.

Media penyiaran Inggris, BBC, mengungkap bahwa klub London tersebut telah melakukan babak pembicaraan baru dalam beberapa hari terakhir, serta menunjukkan kesiapan untuk meningkatkan tawaran awal mereka yang mencapai sekitar 30 juta pound sterling untuk bek internasional Inggris itu.

Meski demikian, jurang perbedaan antara kedua pihak masih lebar, di mana Aston Villa berpegang pada permintaan mereka sebesar 60 juta pound sterling untuk melepas bek mereka, dan saat ini tidak menunjukkan niat apa pun untuk menerima nilai yang lebih rendah.

Konsa, yang berusia 28 tahun dan masih menjalani libur usai keikutsertaannya di Piala Dunia, merupakan target pertahanan favorit Arteta, berkat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi bertahan.

Langkah Arsenal menuju lini pertahanan ini datang setelah rampungnya kesepakatan mereka dengan Bruno Guimaraes yang didatangkan dari Newcastle, di mana sang juara Liga Primer Inggris mengalihkan fokus mereka sepenuhnya untuk memperkuat lini belakang.

Dalam konteks terkait, sejumlah sumber mengonfirmasi kepada BBC Sport bahwa Arsenal juga telah melakukan pembicaraan penjajakan dengan Tottenham mengenai kemungkinan mendatangkan kapten mereka, Cristian Romero, sebelum yang terakhir mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid.

Konsa sendiri telah menjalani 48 pertandingan di seluruh ajang musim lalu bersama Aston Villa, dan meraih gelar Liga Europa bersama mereka.