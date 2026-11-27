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Arsenal dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan perwakilan bek kanan Sporting CP, Ivan Fresneda, menjelang bursa transfer Januari. Mikel Arteta tengah merencanakan masa depan lini pertahanannya sekaligus mengincar tambahan kekuatan di sayap kiri, sehingga Arsenal bisa sibuk pada bursa transfer musim dingin.

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Arsenal hubungi perwakilan Ivan Fresneda

Arsenal mengintensifkan upaya merekrut bek kanan Sporting, Fresneda, dengan menghubungi perwakilan sang pemain, menurut The Athletic. Arsenal sudah lama mengagumi pemain berusia 22 tahun itu dan sedang menjajaki opsi menjelang bursa transfer Januari.

Fresneda telah menjadi sosok penting di Portugal sejak bergabung dengan Sporting dari Real Valladolid pada Agustus 2023. Mantan pemain akademi Real Madrid itu telah mencatatkan 94 penampilan di semua kompetisi untuk klub tersebut. Penampilan apiknya mengantarkannya pada debut bersama timnas senior Spanyol saat jeda internasional Oktober. Dengan kontraknya kini hanya menyisakan 18 bulan, Sporting mungkin segera harus mengambil keputusan mengenai masa depannya.

Menyiapkan pengganti White

Arteta sudah memiliki pilihan kuat di posisi bek kanan, dengan Jurrien Timber dan White sama-sama tampil impresif musim ini. Timber dilaporkan hampir menandatangani perpanjangan kontrak yang akan memastikan masa depannya dalam jangka panjang di London utara. Namun, Arsenal juga memikirkan tahap berikutnya dalam pengembangan lini pertahanan mereka. Fresneda dipandang sebagai calon pengganti jangka panjang White, yang berusia 29 tahun dan kontraknya saat ini berakhir pada Juni 2028.

Fresneda bukan satu-satunya bek muda yang masuk radar Arsenal. Klub itu juga tertarik kepada bek sayap Paris Saint-Germain berusia 17 tahun, David Boly, meski memboyong remaja berbakat tersebut dari Prancis bisa menjadi tugas sulit.

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Penguatan sayap kiri juga masuk agenda

Perekrutan pemain bertahan bukan satu-satunya pertimbangan Arsenal untuk musim dingin. Klub itu juga mempertimbangkan tambahan pemain di sayap kiri. Arsenal mengizinkan Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard pergi pada musim panas, sehingga kedalaman lini serang mereka berkurang.

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Rekrutan musim panas Christos Tzolis awalnya tampil menjanjikan setelah datang dari Club Brugge. Namun, winger asal Yunani itu belum mencetak gol maupun mencatatkan assist sejak kembali dari cedera pada awal November.

Karena itu, Arsenal terus memantau Antonio Nusa dari RB Leipzig sebagai calon target pada Januari. Pemain berusia 21 tahun itu tampil gemilang dengan lima gol dan tujuh assist dalam sepuluh penampilan di Bundesliga musim ini, setelah juga mencetak gol untuk Norwegia di Piala Dunia musim panas lalu.

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Arsenal bersiap menghadapi bursa transfer Januari yang sibuk

Dengan bursa transfer Januari yang semakin dekat, Arsenal harus mengambil keputusan penting di sejumlah posisi. Pembicaraan awal dengan pihak Fresneda menunjukkan niat mereka untuk bergerak cepat mengejar target jangka panjang sebelum situasi kontraknya menarik lebih banyak peminat.