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Arsenal dikabarkan mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Bayer Leverkusen, Christian Kofane, pada pertengahan musim seiring upaya Mikel Arteta meningkatkan ketajaman lini serang timnya. Arsenal mengawali musim dengan gemilang, tetapi masih khawatir dengan kurang tajamnya penyelesaian akhir mereka dalam laga-laga ketat.

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Arteta incar tambahan kekuatan di lini depan

Arsenal tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Kofane pada Januari, menurut BBC Sport, demi mengatasi kekhawatiran yang terus berlanjut soal efektivitas mereka di depan gawang. Meski unggul lima poin di puncak klasemen Liga Primer, Arsenal kerap kesulitan memastikan kemenangan lebih awal dan harus mengandalkan keunggulan tipis untuk meraih tiga poin. Klub asal London Utara itu memenangi sembilan dari sepuluh laga awal mereka di liga, tetapi enam kemenangan tersebut diraih dengan selisih hanya satu gol. Hal itu mendorong Arteta mencari tambahan daya gedor pada bursa transfer musim dingin.

Kai Havertz, Martin Odegaard, dan Bukayo Saka saat ini sama-sama memimpin daftar pencetak gol klub di liga dengan tiga gol, tetapi ketiadaan pencetak gol yang dominan masih menjadi sorotan. Tim asuhan Arteta baru-baru ini menyamai awal musim terbaik mereka di Liga Primer lewat kemenangan 1-0 atas Hull City, namun komentar sang manajer seusai laga menunjukkan bahwa ia masih jauh dari puas dengan produktivitas timnya saat ini.

Perkembangan pesat Christian Kofane

Kofane muncul sebagai kandidat serius bagi Arsenal setelah penampilannya di Bundesliga menarik perhatian pemandu bakat di seluruh Eropa. Pemain berusia 20 tahun itu telah menunjukkan potensinya musim ini dengan mencetak tiga gol dalam enam penampilan untuk Bayer Leverkusen, sebelum cedera hamstring yang dialaminya pada Oktober untuk sementara menghambat perkembangannya. Postur fisik dan kemampuan tekniknya menjadikannya salah satu talenta muda yang paling banyak dibicarakan di sepakbola Jerman, sementara pendukung Arsenal mungkin sudah mengenal etos kerjanya di lapangan.

Nama Kofane mungkin sudah tidak asing bagi pendukung Arsenal. Ia menjadi starter dalam kedua leg babak 16 besar Liga Champions melawan juara Liga Primer musim lalu, ketika Leverkusen kalah agregat 3-1. Meski penyerang asal Kamerun itu tidak mencetak gol dalam kedua pertandingan tersebut, pergerakan dan tekanannya jelas meninggalkan kesan mendalam.

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Perjalanan Kofane menuju level teratas berlangsung cepat. Ia pindah dari AS Nylon di negara asalnya, Kamerun, ke klub Spanyol Albacete pada 2024. Setelah mencetak delapan gol dalam 20 penampilan di divisi kedua Spanyol, Leverkusen bergerak cepat membawanya ke Jerman pada Juli 2025. Sejak itu, ia mencatatkan sepuluh gol dan sembilan assist dalam total 50 penampilan.

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Opsi lain yang masuk radar

Meski Kofane berada di posisi atas daftar kandidat, ia bukan satu-satunya nama yang dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates Stadium pada musim dingin ini. Arsenal juga dikabarkan memantau Nicolo Tresoldi, yang tampil luar biasa bersama Club Brugge.

Penyerang muda itu nyaris tak terbendung musim ini dengan torehan 14 gol dalam 17 pertandingan di semua kompetisi. Namanya kian diperhitungkan setelah mencetak hat-trick gemilang melawan Inter Milan di Liga Champions, membuktikan bahwa ia mampu tampil di level tertinggi menghadapi lini pertahanan elite.

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Arteta tuntut penyelesaian akhir yang lebih efektif

Arteta sendiri mungkin paling jelas mengungkapkan urgensi mendatangkan pemain baru setelah kemenangan tipis 1-0 atas Hull City di kandang pada Sabtu. Pelatih asal Spanyol itu menyoroti kecenderungan timnya memperumit keadaan di kotak penalti, terutama saat menghadapi pertahanan yang bermain sangat dalam. “Kami harus menemukan cara untuk lebih efisien, terkadang bahkan lebih pragmatis,” kata manajer Arsenal itu kepada media.

Arteta kemudian menjelaskan perlunya perubahan pola pikir: “Terkadang saya merasa kami berusaha mencetak gol yang sempurna saat menghadapi pertahanan yang bermain sangat dalam. Kami harus bermain jauh lebih tidak terduga daripada itu, sesederhana itu. Dan saya pikir kami harus membuka keunggulan jauh lebih awal karena tentu saja itu akan mengubah jalannya pertandingan.”