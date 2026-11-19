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Arsenal masih sangat berminat pada penyerang Bournemouth Eli Junior Kroupi, tetapi banderol £100 juta mengancam menggagalkan potensi transfer pada Januari. Dengan Paris Saint-Germain juga mengincar pemain timnas Prancis itu, Mikel Arteta harus mengambil keputusan sulit soal kapan akan bergerak.

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Arsenal hadapi rintangan besar dalam transfer

Arsenal tetap sangat berminat pada penyerang Bournemouth, Kroupi , menjelang bursa transfer Januari. Namun, kesepakatan pada musim dingin tampaknya akan sangat sulit dicapai oleh tim asuhan Arteta. Bournemouth memasang harga sangat tinggi untuk pemain timnas Prancis itu guna menangkal tawaran di tengah musim.

Menurut The Sun, klub tersebut bisa meminta sekitar £100 juta hanya untuk mempertimbangkan penjualan pemain andalannya itu. Penetapan harga yang tinggi ini mencerminkan tekad Bournemouth untuk mempertahankan Kroupi sepanjang musim. Karena itu, Arsenal harus memutuskan apakah akan memaksakan transfer mahal pada Januari atau bersabar.

Klub-klub Eropa mengincar bintang Bournemouth

Arsenal sudah lama mengagumi penyerang berusia 20 tahun itu. CaughtOffside menyebut Kroupi sebagai salah satu target utama Arsenal di lini serang, tetapi menekankan tekad Bournemouth untuk menghalangi kepergiannya pada musim dingin.

Arsenal bukan satu-satunya klub yang memburu penyerang lincah itu. The Sun menyebut Paris Saint-Germain terus memantau situasinya, sementara Barcelona, Manchester City, dan Tottenham sebelumnya telah menunjukkan minat. Persaingan ketat antarklub Eropa ini pada akhirnya bisa memicu perang penawaran besar-besaran. Namun, Arsenal harus menghindari keputusan finansial yang impulsif di bursa transfer musim dingin, yang dikenal sulit.

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Sangat cocok untuk Arteta

Kroupi terus memperkuat reputasinya sebagai salah satu talenta muda paling menarik di sepakbola Inggris. Ia mencetak 13 gol Liga Primer dalam 33 penampilan pada musim penuh pertamanya bersama Bournemouth dan baru-baru ini bangkit dengan baik setelah mengalami cedera .

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Karakteristiknya sangat cocok dengan sistem taktik Arsenal. Kroupi nyaman bermain di posisi penyerang tengah maupun sayap kiri, yang akan memberi Arteta fleksibilitas berharga di lini serang. Selain itu, pemain berusia 20 tahun tersebut baru-baru ini mencapai tonggak penting di level internasional. Ia mencetak gol pertamanya bersama timnas senior Prancis dalam kemenangan 2-1 atas Turki di UEFA Nations League .

Mengapa langkah pada musim panas sangat masuk akal

Bournemouth saat ini memegang kendali penuh dalam negosiasi terkait masa depan Kroupi dalam waktu dekat. Kontrak penyerang itu berlaku hingga 2030, sehingga klubnya saat ini tidak berada di bawah tekanan finansial untuk menyetujui penjualan sebelum waktunya.

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Bournemouth sangat enggan kehilangan Kroupi di tengah musim karena gelandang Alex Scott juga menarik minat besar di bursa transfer. Kehilangan dua pemain kunci pada Januari akan sangat merugikan kiprah mereka di kompetisi domestik.