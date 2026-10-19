Arsenal termasuk klub papan atas yang konsisten bersaing di sepakbola Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners menjadi sorotan, baik di lapangan maupun di media. Namun, Anda perlu mengetahui pembagian hak siar untuk mengikuti seluruh pertandingan resmi mereka. Pasalnya, pemegang hak siar berbeda-beda menurut kompetisi. Berikut kami uraikan saluran yang menayangkan Arsenal agar Anda tidak melewatkan satu pertandingan pun.

Arsenal FC, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di televisi dan melalui streaming?

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Menonton Arsenal FC di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, dan Community Shield melalui televisi dan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Penyedia televisi berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik secara terpisah maupun dalam tayangan simultan. Semua laga Arsenal juga tersedia di sana. Bagi yang lebih memilih streaming, seluruh pertandingan dapat diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas tayangan sepakbola Inggrisnya secara signifikan. Selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, seluruh laga Arsenal jika mereka tampil di piala liga juga akan tersedia.

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming tersebut menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan terkait, termasuk semua laga Arsenal.

Pertandingan berikutnya FCB Champions League 15.00 ARS

Temukan paket DAZN yang sesuai: Piala FA, Community Shield, dan lainnya secara langsung

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Di Liga Champions, hak siar dibagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung oleh DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan unggulan pilihan setiap Selasa, termasuk beberapa laga yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: Layanan streaming Paramount+ akan mulai menayangkan Liga Champions dan menyiarkan sebagian besar pertandingannya. Seluruh rincian pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, laga itu, seperti biasa, juga akan disiarkan di televisi gratis. Di Jerman, ZDF menjadi saluran tetap untuk menyaksikan pertandingan final tersebut.

Coba Amazon Prime Video: Pertandingan unggulan Liga Champions setiap Selasa secara eksklusif

Arsenal FC, informasi siaran selengkapnya: Laporan langsung SPOX

Kami menyajikan laporan langsung untuk banyak pertandingan Liga Champions dan sejumlah pertandingan unggulan Premier League pilihan. Anda dapat menemukan laporan langsungnya di sini.

Arsenal FC, informasi siaran selengkapnya: Profil klub