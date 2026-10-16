Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan di sepakbola papan atas Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners menjadi sorotan, baik karena penampilan di lapangan maupun pemberitaan media. Namun, penggemar yang ingin mengikuti semua pertandingan resmi mereka perlu mengetahui jadwal siarannya. Sebab, hak siar dipegang oleh penyedia yang berbeda-beda, tergantung kompetisinya. Berikut panduan saluran yang menayangkan Arsenal agar kalian tidak melewatkan satu pun pertandingan.

Arsenal FC, panduan siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di televisi dan layanan streaming?

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Menonton Arsenal FC di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, dan Community Shield melalui televisi dan layanan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Penyedia televisi berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun siaran gabungan. Semua laga Arsenal juga tersedia di sana. Bagi yang lebih suka menonton lewat streaming, seluruh pertandingan dapat diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas secara signifikan tayangan kompetisi Inggrisnya: Selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, semua kemungkinan penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup.

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming tersebut menyiarkan langsung semua pertandingan terkait, termasuk seluruh laga Arsenal.

Pertandingan berikutnya NFO Premier League 11.30 ARS

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Di Liga Champions, hak siar dibagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung oleh DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan unggulan pilihan setiap Selasa, termasuk sejumlah laga yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: Layanan streaming Paramount+ akan mulai menayangkan Liga Champions dan menyiarkan sebagian besar pertandingannya. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan itu, seperti biasa, juga akan disiarkan di televisi gratis. Di Jerman, ZDF menjadi saluran tetap untuk menyaksikan laga final tersebut.

Coba Amazon Prime Video: Pertandingan unggulan Liga Champions pada Selasa tayang eksklusif

Arsenal FC, panduan siaran selengkapnya: Laporan langsung SPOX

Kami menyajikan laporan langsung untuk banyak pertandingan Liga Champions dan sejumlah laga unggulan Premier League. Kalian dapat menemukan laporan langsungnya di sini.

Arsenal FC, panduan siaran selengkapnya: Profil klub