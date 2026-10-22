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FC ArsenalGetty
Alice Kopp
Diterjemahkan oleh

Arsenal FC, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di televisi dan melalui live streaming?

Arsenal

Butuh informasi soal siaran pertandingan Arsenal? Kami beri tahu di mana kalian bisa menyaksikan laga-laga mereka di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi lainnya secara langsung.

Arsenal merupakan salah satu kekuatan tetap di jajaran elite sepakbola Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners menjadi sorotan, baik karena penampilan mereka di lapangan maupun pemberitaan media. Namun, penggemar yang ingin mengikuti seluruh laga resmi Arsenal perlu mengetahui penyedia siarannya, karena hak siar setiap kompetisi dipegang oleh pihak yang berbeda. Berikut panduan untuk menyaksikan pertandingan Arsenal agar Anda tidak melewatkan satu laga pun.

Arsenal FC, informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan live streaming?

Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi passes the ballGetty Images

Cara menonton Arsenal FC di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, dan Community Shield melalui TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun dalam tayangan beberapa laga sekaligus. Semua laga Arsenal juga tersedia di sana. Bagi yang lebih suka menonton lewat streaming, seluruh pertandingan dapat diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas secara signifikan tayangan sepakbola Inggrisnya. Selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan secara langsung. Dengan demikian, seluruh kemungkinan laga Arsenal di Piala Liga juga tersedia.

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan secara langsung semua pertandingan yang relevan, termasuk seluruh laga Arsenal.

Pertandingan berikutnya
ARS

ARS

Premier League

24 Okt 2026

EVE

EVE

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Goalkeeper David Raya of Arsenal celebratesGetty Images

Di Liga Champions, hak siar dibagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Arsenal ditayangkan secara langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan besar pilihan setiap Selasa, termasuk sejumlah laga yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: Layanan streaming Paramount+ akan mulai menayangkan Liga Champions dan menyiarkan mayoritas pertandingan. Seluruh detail pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan itu juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasanya. Di Jerman, ZDF menjadi saluran tetap untuk menyaksikan laga final tersebut.

logo Coba Amazon Prime Video: Pertandingan besar Liga Champions pada Selasa secara eksklusif

Arsenal FC, informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

Kami menyajikan laporan langsung untuk banyak pertandingan Liga Champions dan sejumlah laga besar pilihan di Premier League. Laporan langsung tersebut dapat Anda temukan di sini. 

Arsenal FC, informasi siaran sekilas: Profil klub

Didirikan1886
Gelar juara Liga Inggris13
Gelar Piala FA14
Gelar Liga Champions0
Pemain dengan penampilan terbanyakDavid O'Leary (722 pertandingan resmi)

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