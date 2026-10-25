Arsenal merupakan salah satu kekuatan utama di sepakbola papan atas Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners menjadi sorotan, baik karena kiprah mereka di lapangan maupun pemberitaan media. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan resmi mereka perlu mengetahui tempat menontonnya. Pasalnya, hak siar dipegang penyedia yang berbeda-beda, bergantung pada kompetisinya. Berikut rincian saluran yang menayangkan Arsenal agar Anda tidak melewatkan satu pertandingan pun.

FC Arsenal, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan layanan streaming?

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Menonton FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, dan Community Shield lewat TV dan layanan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Penyedia televisi berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam siaran gabungan. Semua pertandingan Arsenal juga tercakup di sana. Bagi yang lebih suka menonton lewat streaming, seluruh pertandingan dapat diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas secara signifikan jajaran siaran kompetisi Inggrisnya. Selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, seluruh pertandingan Arsenal di Piala Liga, jika mereka bermain di kompetisi itu, juga tercakup.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan secara langsung seluruh pertandingan yang relevan, termasuk semua laga Arsenal.

Pertandingan berikutnya FLE Carabao Cup 16.00 ARS

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Di Liga Champions, hak siar dibagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung oleh DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga unggulan pilihan setiap Selasa, termasuk beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ mulai menyiarkan Liga Champions dan menayangkan sebagian besar pertandingannya. Seluruh perincian pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan itu seperti biasa juga akan disiarkan di televisi tanpa biaya berlangganan. Di Jerman, ZDF merupakan saluran utama untuk menonton laga final.

Coba Amazon Prime Video: laga unggulan Liga Champions pada Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

Kami menyajikan laporan langsung menit demi menit untuk banyak pertandingan Liga Champions dan sejumlah laga unggulan pilihan Premier League. Anda dapat menemukan laporan langsungnya di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran sekilas: Profil klub