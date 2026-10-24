Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan di sepak bola papan atas Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners menjadi sorotan, baik karena kiprah di lapangan maupun pemberitaan media. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti semua pertandingan resmi mereka perlu mengetahui tempat menontonnya. Pasalnya, hak siar dipegang oleh penyedia yang berbeda-beda, tergantung kompetisinya. Berikut rincian saluran yang menayangkan Arsenal agar kalian tidak melewatkan satu pertandingan pun.

FC Arsenal, seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan layanan streaming?

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Menonton FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, dan Community Shield melalui TV dan layanan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun siaran gabungan. Semua pertandingan Arsenal juga tersedia di sana. Bagi yang lebih suka menonton melalui streaming, seluruh pertandingan dapat diakses lewat Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas secara signifikan cakupan kompetisi Inggris yang ditayangkannya: Selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, semua kemungkinan penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup.

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk semua pertandingan Arsenal.

Pertandingan berikutnya ARS Premier League 10.00 EVE

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Di Liga Champions, hak siar dibagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung oleh DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan unggulan pilihan setiap Selasa, termasuk sejumlah laga yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: Layanan streaming Paramount+ mulai menayangkan Liga Champions dan menyiarkan sebagian besar pertandingannya. Seluruh rincian pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan itu juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasa. Di Jerman, ZDF merupakan saluran tetap untuk menonton laga final.

Coba Amazon Prime Video Pertandingan unggulan Liga Champions pada Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, seluruh informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

Kami menyajikan laporan langsung untuk banyak pertandingan Liga Champions dan sejumlah pertandingan unggulan Premier League pilihan. Kalian dapat menemukan laporan langsungnya di sini.

FC Arsenal, seluruh informasi siaran sekilas: Profil klub