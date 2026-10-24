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FC ArsenalGetty
Alice Kopp
Diterjemahkan oleh

Arsenal FC, semua informasi siaran dalam satu rangkuman: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan live streaming?

Arsenal

Butuh informasi soal siaran pertandingan Arsenal? Kami beri tahu di mana Anda bisa menyaksikan laga-laga di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi lainnya secara langsung.

Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan di sepak bola papan atas Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners menjadi sorotan, baik karena kiprah di lapangan maupun pemberitaan media. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti semua pertandingan resmi mereka perlu mengetahui tempat menontonnya. Pasalnya, hak siar dipegang oleh penyedia yang berbeda-beda, tergantung kompetisinya. Berikut rincian saluran yang menayangkan Arsenal agar kalian tidak melewatkan satu pertandingan pun.

FC Arsenal, seluruh informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan layanan streaming?

Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi passes the ballGetty Images

Menonton FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, dan Community Shield melalui TV dan layanan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun siaran gabungan. Semua pertandingan Arsenal juga tersedia di sana. Bagi yang lebih suka menonton melalui streaming, seluruh pertandingan dapat diakses lewat Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas secara signifikan cakupan kompetisi Inggris yang ditayangkannya: Selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, semua kemungkinan penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup.

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk semua pertandingan Arsenal.

Pertandingan berikutnya
ARS

ARS

Premier League

24 Okt 2026

EVE

EVE

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Goalkeeper David Raya of Arsenal celebratesGetty Images

Di Liga Champions, hak siar dibagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung oleh DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan unggulan pilihan setiap Selasa, termasuk sejumlah laga yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: Layanan streaming Paramount+ mulai menayangkan Liga Champions dan menyiarkan sebagian besar pertandingannya. Seluruh rincian pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan itu juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasa. Di Jerman, ZDF merupakan saluran tetap untuk menonton laga final.

logo Coba Amazon Prime Video Pertandingan unggulan Liga Champions pada Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, seluruh informasi siaran sekilas: Laporan langsung SPOX

Kami menyajikan laporan langsung untuk banyak pertandingan Liga Champions dan sejumlah pertandingan unggulan Premier League pilihan. Kalian dapat menemukan laporan langsungnya di sini. 

FC Arsenal, seluruh informasi siaran sekilas: Profil klub

Tahun berdiri1886
Gelar juara Liga Inggris13
Gelar juara Piala FA14
Gelar juara Liga Champions0
Pemain dengan penampilan terbanyakDavid O'Leary (722 pertandingan resmi)

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