Arsenal merupakan salah satu klub papan atas di sepak bola Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners menjadi sorotan, baik di lapangan maupun di media. Namun, mereka yang ingin mengikuti semua pertandingan resmi Arsenal perlu mengetahui pilihan siarannya. Sebab, hak siar dipegang oleh penyedia layanan yang berbeda-beda, tergantung kompetisinya. Berikut rincian saluran yang menayangkan Arsenal agar Anda tidak melewatkan satu pertandingan pun.

Arsenal, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di televisi dan layanan streaming?

Getty Images

Menonton Arsenal di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, dan Community Shield melalui televisi dan layanan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Penyedia layanan televisi berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik secara terpisah maupun dalam siaran gabungan. Semua pertandingan Arsenal juga tersedia di sana. Bagi yang lebih suka menonton lewat streaming, seluruh laga dapat diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

Daftar sekarang Premier League, DFB-Pokal, dan masih banyak lagi mulai dari 24,99 euro per bulan

Mulai musim 2025/26, Sky memperluas tayangan sepak bola Inggrisnya secara signifikan. Selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, semua pertandingan Arsenal jika tampil di Piala Liga juga akan tersedia.

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan langsung seluruh pertandingan terkait, termasuk semua laga Arsenal.

Pertandingan berikutnya NFO Premier League 11.30 ARS

Temukan paket DAZN yang sesuai Piala FA, Community Shield & lainnya secara langsung

Getty Images

Hak siar Liga Champions terbagi di antara beberapa penyedia layanan. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung oleh DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan unggulan pilihan setiap Selasa, termasuk beberapa laga yang melibatkan klub Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ mulai menayangkan Liga Champions dan akan menyiarkan sebagian besar pertandingannya. Seluruh perincian mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, laga tersebut, seperti biasa, juga akan disiarkan melalui televisi gratis. Di Jerman, ZDF menjadi saluran tetap untuk menonton partai final.

Coba Amazon Prime Video Pertandingan unggulan Liga Champions setiap Selasa secara eksklusif

Arsenal, informasi siaran selengkapnya: Liputan langsung SPOX

Kami menyediakan liputan langsung tertulis untuk banyak pertandingan Liga Champions dan sejumlah pertandingan unggulan Premier League. Anda dapat menemukan liputan langsungnya di sini.

Arsenal, informasi siaran selengkapnya: Profil klub