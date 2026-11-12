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Arsenal bertahan dari gempuran sepanjang babak pertama di Spotify Camp Nou untuk meraih hasil imbang 1-1 melawan juara Eropa Barcelona di Liga Champions Wanita. Frida Maanum membawa Arsenal unggul secara mengejutkan sebelum Caroline Graham Hansen menyamakan kedudukan. Gelandang asal Norwegia itu senang melihat tim asuhan Renee Slegers terus berlari, bertahan, dan tetap menciptakan peluang di kandang lawan.

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Gol Maanum kejutkan Camp Nou

Arsenal terus ditekan sepanjang sebagian besar babak pertama, dengan Barcelona melepaskan 18 percobaan tembakan sebelum jeda. Namun, tim tamu justru unggul pada menit ke-22 di tengah dominasi lawan. Alessia Russo, yang telah mencetak 12 gol dalam sembilan pertandingan bersama klub dan tim nasional, melewati dua pemain untuk mengawali serangan sebelum mengirim umpan silang kepada Caitlin Foord. Tembakan Foord dari jarak dekat ditepis Cata Coll.

Maanum menjadi pemain pertama yang menyambar bola muntah dan menghujamkannya ke gawang. Gol itu membuat sekitar 1.000 suporter tandang bersorak gembira, menurut laporan The Guardian, meski pertandingan dipindahkan ke hari Kamis karena pemogokan umum selama 24 jam pada hari Rabu.

Bonmati bangkitkan Barcelona

Misa Rodriguez mempertahankan keunggulan Arsenal lewat serangkaian penyelamatan, termasuk menggagalkan peluang Sydney Schertenleib dari jarak sangat dekat. Sementara itu, sundulan Graham Hansen membentur tiang gawang pada masa tambahan waktu babak pertama. Pere Romeu secara mengejutkan mencadangkan Aitana Bonmati, peraih Ballon d'Or tiga kali, tetapi masuknya sang pemain sesaat sebelum laga berjalan satu jam mengubah jalannya pertandingan.

Tiga menit setelah Bonmati masuk, Esme Brugts menemukan Graham Hansen yang tak terkawal di sisi kanan. Penyerang Norwegia itu bergerak ke dalam sebelum melepaskan tembakan melengkung yang menaklukkan Rodriguez. Russo kemudian menyia-nyiakan peluang emas untuk mengembalikan keunggulan pada menit ke-66 setelah tembakannya melambung.

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Maanum bangga dengan upaya bertahan Arsenal

Hasil ini kembali menunjukkan kemampuan Arsenal meredam Barcelona. Mereka pernah mengalahkan klub tersebut pada final 2025 di Lisbon berkat gol Stina Blackstenius. Berbicara kepada Disney+ selepas pertandingan, Maanum mengatakan: "Kami sempat unggul 1-0, tetapi menurut saya ini penampilan bertahan yang bagus dari kami. Saya rasa kami banyak berlari dan mengganggu permainan menyerang mereka. Kami pulang dengan satu poin, hasil yang cukup bagus saat bertandang ke markas Barcelona.

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"Penguasaan bola kami hanya 30 persen, tetapi kami menciptakan peluang. Caitlin [Foord] memiliki satu peluang bagus pada babak pertama, lalu Alessia [Russo] pada babak kedua. Secara keseluruhan, ini penampilan yang bagus karena kami mampu menciptakan begitu banyak peluang saat bertandang ke markas Barcelona."

Arsenal selanjutnya hadapi Lyon dan London City Lionesses

Tambahan satu poin membawa Arsenal kembali ke empat besar fase liga, posisi yang memberikan tiket langsung ke perempat-final. Mereka kini tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Lyon, yang akan mereka hadapi pekan depan.

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Performa di kompetisi domestik masih menjadi kekhawatiran. Arsenal berada di posisi keenam WSL dan tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Maanum menambahkan: "Kami akan menghadapi London City Lionesses pada hari Minggu, tetapi tentu saja kami akan menjadikan hasil ini sebagai pijakan."