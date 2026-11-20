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Arsenal bersiap menghadapi lawatan berat ke St James' Park akhir pekan ini. Mikel Arteta harus mengelola skuad yang dilanda masalah kebugaran. Seorang pilar pertahanan akhirnya mendekati kepulangan yang dinantikan, tetapi Arsenal mendapat masalah baru di lini tengah dan serangan.

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Cedera gelandang meredam kabar baik soal kebugaran Saliba

Arsenal mendapat kabar beragam soal cedera setelah jeda internasional menjelang laga liga domestik melawan Newcastle pada Sabtu malam. Gelandang Martin Zubimendi dipastikan absen selama beberapa pekan setelah mengalami masalah otot paha belakang saat membela Spanyol melawan Inggris pekan lalu. Pemeriksaan MRI berikutnya mengonfirmasi cedera tersebut.

Sementara itu, penyerang andalan Bukayo Saka masih belum bisa bermain karena terus menjalani pemulihan dari masalah otot paha depan yang telah membuatnya absen dalam lima pertandingan. Di tengah absennya kedua pemain itu, Arteta mendapat kabar baik untuk lini pertahanan pada Jumat: bek William Saliba akhirnya siap masuk skuad pertandingan setelah pulih dari cedera punggung berkepanjangan .

Saliba belum tampil dalam pertandingan kompetitif musim ini, tetapi berhasil meningkatkan kebugarannya dengan bermain dalam dua laga persahabatan tertutup selama jeda internasional baru-baru ini.

Arteta sampaikan kabar beragam soal skuad jelang laga melawan Newcastle

Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pralaga pada Jumat, Arteta memastikan bahwa penampilan Saliba dalam laga latihan sudah cukup untuk membuatnya masuk dalam rencana untuk lawatan ke utara.

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"[Saliba] sudah siap, kondisinya bagus. Dia bermain dalam dua pertandingan dan tampil sangat baik," kata pelatih Arsenal itu.

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Namun, Arteta jauh lebih berhati-hati ketika membahas kondisi Zubimendi setelah sang gelandang ditarik keluar lebih awal saat membela negaranya.

"[Zubimendi] absen," tambah Arteta. "Sayangnya, dia mengalami sedikit masalah pada otot paha belakangnya. Pemeriksaan MRI menunjukkan ada masalah di sana. Dia akan absen selama beberapa pekan."

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Lamanya pemulihan Saka menguji kedalaman lini serang Arsenal

Kembalinya Saliba memperkuat lini belakang Arsenal, tetapi menghadapi laga tanpa Zubimendi dan Saka sekaligus menjadi ujian berat bagi ketangguhan skuad. Saka diperkirakan belum akan kembali hingga mendekati Natal, sehingga Arteta harus menjalani periode padat tanpa salah satu pemain kunci di lini serang.

Memberikan penjelasan lebih lanjut tentang jadwal pemulihan sang penyerang, Arteta mengatakan: "Dia menjalani pemeriksaan lagi. Pemulihannya berjalan sangat baik, tetapi sepertinya cedera ini akan membuatnya absen selama delapan pekan. Saya rasa saat ini sudah empat pekan, jadi masih perlu waktu sebelum dia kembali bersama tim."

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Arsenal di puncak klasemen hadapi ujian berat melawan Newcastle

Arsenal kembali berlaga di kompetisi domestik sebagai pemuncak klasemen dengan keunggulan lima poin atas Brighton. Karena itu, pertandingan tandang melawan Newcastle pada Sabtu malam menjadi ujian penting untuk menjaga momentum mereka. Untuk mempertahankan keunggulan di puncak, skuad Arteta yang dilanda masalah kebugaran harus cepat beradaptasi saat bermain tandang.