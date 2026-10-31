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Dua klub Liga Primer Inggris, Arsenal dan Newcastle United, bersiap bersaing langsung dengan raksasa Jerman Bayern Munich untuk merekrut gelandang muda berbakat Cruzeiro, Eduardo Pape. Meski belum menjalani debut di level senior di Brasil, pemain berusia 17 tahun itu sudah menarik perhatian para pemandu bakat papan atas Eropa berkat penampilannya yang matang di level junior.

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Klub-klub besar Eropa pantau talenta muda Brasil

Menurut TEAMtalk, dua klub kasta tertinggi Inggris itu terus memantau perkembangan gelandang bertahan remaja tersebut seiring persaingan yang semakin ketat dengan raksasa Bundesliga Bayern. Setelah tampil mengesankan di tim U-17 dan U-18 Cruzeiro, gaya bermain pemain muda itu dibandingkan dengan dua gelandang hebat Spanyol, Busquets dan Rodri. Para pemandu bakat memuji kecerdasan posisinya serta kemampuannya mengatur tempo pertandingan dari lini tengah.

Harga lebih rendah menarik minat klub luar negeri

Cruzeiro saat ini memegang sebagian besar hak ekonomi pemain remaja tersebut dan telah mengikatnya dengan kontrak hingga 2029, yang mencakup klausul pelepasan sebesar €100 juta (£83,3 juta / $111,6 juta) bagi klub asing. Namun, sumber menyebut klub Brasil itu bersedia melepasnya dengan biaya yang lebih realistis, sekitar €40 juta (£33,3 juta / $44,6 juta).

Arsenal dan Newcastle tetap menjadi pesaing kuat untuk mendapatkan tanda tangannya, sementara Bayern meningkatkan upaya mereka awal bulan ini dengan mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan Pape berlaga di UEFA Friendship Cup untuk tim U-18 di Swiss. Karena kontraknya masih berlaku selama tiga tahun lagi, Cruzeiro tidak berada di bawah tekanan finansial untuk menjualnya dalam waktu dekat dan berniat terus mengembangkan sang pemain melalui jalur akademi untuk sementara waktu.

Klub-klub besar lain pantau turnamen kelompok usia muda

Minat terhadap gelandang pengatur permainan dari lini belakang itu tidak terbatas pada tiga klub yang kini berada di barisan terdepan, menyusul penampilan menonjolnya di Kejuaraan Amerika Selatan U-17 pada awal tahun ini. Tiga klub Premier League lainnya, Manchester City, Chelsea dan Bournemouth, juga mengirim staf perekrutan untuk menyaksikan penampilannya di turnamen tersebut.

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Sementara itu, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal dan Monaco juga disebut berminat kepada sang gelandang. Meski jumlah peminatnya di Eropa terus bertambah, belum ada tawaran resmi yang diajukan. Klub-klub yang berminat sejauh ini memilih memantau perkembangannya dari jauh hingga ia mencapai usia dewasa.

Aturan usia tunda kepindahan ke Inggris

Aturan transfer pasca-Brexit melarang klub Inggris merekrut pemain dari luar negeri yang berusia di bawah 18 tahun. Artinya, Pape tidak dapat pindah ke Premier League hingga bursa transfer musim panas setelah ia berusia 18 tahun pada Maret 2027. Karena itu, Cruzeiro diperkirakan akan mempertahankan sang gelandang dalam beberapa bulan mendatang sembari ia berupaya menembus tim utama. Meski demikian, departemen perekrutan klub-klub terkemuka Eropa akan terus memantau perkembangannya menjelang dua bursa transfer berikutnya.