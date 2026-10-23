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Dua klub papan atas Liga Primer Inggris, Arsenal dan Liverpool, meningkatkan intensitas pemantauan terhadap gelandang serang Galatasaray, Aleksey Batrakov, setelah mengirim perwakilan untuk menyaksikannya bermain di kompetisi Eropa pekan ini. Penyerang asal Rusia berusia 21 tahun itu dengan cepat menarik perhatian di Turki setelah pindah pada musim panas dari Lokomotiv Moskow, klub yang dibelanya sejak kecil.

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Pemandu bakat klub Inggris saksikan kemenangan di Prancis

Menurut TEAMtalk, perwakilan Arsenal dan Liverpool bertolak ke Prancis utara pada Rabu malam untuk menilai langsung gelandang serang asal Rusia itu. Pemandu bakat kedua klub terkesan setelah pemain muda tersebut mencetak gol saat klub asal Istanbul itu menang 4-2 atas Lille. Manchester United, Chelsea, dan Manchester City juga telah memantau talenta yang tengah naik daun itu sejak awal musim panas ini.

Transfer ke Turki mengatasi hambatan sanksi pemerintah

Getty Images

Klub-klub Inggris sebelumnya dilarang bernegosiasi langsung dengan Lokomotiv akibat sanksi pemerintah Inggris terkait perang di Ukraina, yang membatasi urusan transfer dengan klub-klub Rusia. Namun, kepindahannya ke Istanbul senilai €25 juta telah menghilangkan hambatan tersebut dan membuatnya dapat direkrut klub-klub peminat dari Liga Primer Inggris.

Galatasaray bergerak cepat untuk merekrutnya setelah mengakhiri upaya mereka mendatangkan Bruno Fernandes. Klub Turki itu memanfaatkan keputusan Paris Saint-Germain untuk memprioritaskan kesepakatan bagi Ferran Torres dan Maghnes Akliouche, meski klub Prancis tersebut juga telah memantau sang pengatur serangan.

Sejak tiba di Turki, gelandang tersebut cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, mencatatkan dua gol dan dua assist dalam enam penampilan pertamanya sebagai starter.

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Klausul kontrak menarik minat klub-klub elite

Meski raksasa Liga Super Turki itu gembira dengan dampak langsung pemain yang mereka rekrut pada musim panas ini dan tidak ingin melepasnya, sebuah klausul khusus dalam kontraknya bisa membuat keputusan tersebut berada di luar kendali mereka.

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Kontrak Batrakov memuat klausul pelepasan senilai sekitar £50 juta yang berlaku khusus bagi klub-klub yang berlaga di empat liga teratas Eropa, yakni di Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman.

Jika klausul dengan nilai tetap itu diaktifkan, klub Turki tersebut akan menerima sekitar dua kali lipat dari jumlah yang mereka bayarkan kepada Lokomotiv, sementara klub-klub Liga Primer Inggris yang meminatinya akan mendapat jalan langsung untuk menuntaskan transfer.

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Persaingan lima klub membayangi

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Keputusan Arsenal dan Liverpool mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan laga melawan Lille menjadi langkah penting saat kedua klub mempertimbangkan apakah akan meresmikan minat mereka menjelang bursa transfer mendatang. Dengan tiga rival domestik juga memantau perkembangannya secara saksama, persaingan sengit dalam penawaran antara lima klub Liga Primer Inggris bisa terjadi jika performanya terus berlanjut. Untuk saat ini, Batrakov akan berusaha melanjutkan awal gemilangnya di Istanbul sementara klub-klub elite Eropa terus mengamati.