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Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Arsenal dan Liverpool tingkatkan perburuan bintang Galatasaray Aleksey Batrakov seiring terungkapnya klausul pelepasan senilai £50 juta

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Dua klub papan atas Liga Primer Inggris, Arsenal dan Liverpool, meningkatkan intensitas pemantauan terhadap gelandang serang Galatasaray, Aleksey Batrakov, setelah mengirim perwakilan untuk menyaksikannya bermain di kompetisi Eropa pekan ini. Penyerang asal Rusia berusia 21 tahun itu dengan cepat menarik perhatian di Turki setelah pindah pada musim panas dari Lokomotiv Moskow, klub yang dibelanya sejak kecil.

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Pemandu bakat klub Inggris saksikan kemenangan di Prancis

Menurut TEAMtalk, perwakilan Arsenal dan Liverpool bertolak ke Prancis utara pada Rabu malam untuk menilai langsung gelandang serang asal Rusia itu. Pemandu bakat kedua klub terkesan setelah pemain muda tersebut mencetak gol saat klub asal Istanbul itu menang 4-2 atas Lille. Manchester United, Chelsea, dan Manchester City juga telah memantau talenta yang tengah naik daun itu sejak awal musim panas ini.

Transfer ke Turki mengatasi hambatan sanksi pemerintah

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Klub-klub Inggris sebelumnya dilarang bernegosiasi langsung dengan Lokomotiv akibat sanksi pemerintah Inggris terkait perang di Ukraina, yang membatasi urusan transfer dengan klub-klub Rusia. Namun, kepindahannya ke Istanbul senilai €25 juta telah menghilangkan hambatan tersebut dan membuatnya dapat direkrut klub-klub peminat dari Liga Primer Inggris.

Galatasaray bergerak cepat untuk merekrutnya setelah mengakhiri upaya mereka mendatangkan Bruno Fernandes. Klub Turki itu memanfaatkan keputusan Paris Saint-Germain untuk memprioritaskan kesepakatan bagi Ferran Torres dan Maghnes Akliouche, meski klub Prancis tersebut juga telah memantau sang pengatur serangan.

Sejak tiba di Turki, gelandang tersebut cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, mencatatkan dua gol dan dua assist dalam enam penampilan pertamanya sebagai starter.

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Klausul kontrak menarik minat klub-klub elite

Meski raksasa Liga Super Turki itu gembira dengan dampak langsung pemain yang mereka rekrut pada musim panas ini dan tidak ingin melepasnya, sebuah klausul khusus dalam kontraknya bisa membuat keputusan tersebut berada di luar kendali mereka.

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Kontrak Batrakov memuat klausul pelepasan senilai sekitar £50 juta yang berlaku khusus bagi klub-klub yang berlaga di empat liga teratas Eropa, yakni di Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman.

Jika klausul dengan nilai tetap itu diaktifkan, klub Turki tersebut akan menerima sekitar dua kali lipat dari jumlah yang mereka bayarkan kepada Lokomotiv, sementara klub-klub Liga Primer Inggris yang meminatinya akan mendapat jalan langsung untuk menuntaskan transfer.

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Persaingan lima klub membayangi

FBL-EUR-C1-LILLE-GALATASARAYGetty Images

Keputusan Arsenal dan Liverpool mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan laga melawan Lille menjadi langkah penting saat kedua klub mempertimbangkan apakah akan meresmikan minat mereka menjelang bursa transfer mendatang. Dengan tiga rival domestik juga memantau perkembangannya secara saksama, persaingan sengit dalam penawaran antara lima klub Liga Primer Inggris bisa terjadi jika performanya terus berlanjut. Untuk saat ini, Batrakov akan berusaha melanjutkan awal gemilangnya di Istanbul sementara klub-klub elite Eropa terus mengamati.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.