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Juara Premier League Arsenal dan Atletico Madrid dilaporkan bisa merundingkan pertukaran pemain sensasional pada bursa transfer musim dingin. Dalam kesepakatan yang diusulkan itu, gelandang Martin Zubimendi akan menuju ibu kota Spanyol, sementara penyerang Julian Alvarez akan kembali bermain di sepakbola Inggris bersama Arsenal.

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Arsenal dan Atletico disebut-sebut bakal melakukan pertukaran pemain besar

Arsenal dan Atletico Madrid bisa mencapai kesepakatan pertukaran pemain besar pada bursa transfer musim dingin mendatang. Media Spanyol RNE melaporkan bahwa gelandang bertahan Martin Zubimendi bisa pindah ke Metropolitano, sementara penyerang Argentina Julian Alvarez menuju London Utara.

Zubimendi tiba di Emirates Stadium pada Juli 2025 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai £55,8 juta setelah meraih banyak trofi bersama Real Sociedad.

Namun, kesempatan bermainnya di tim utama terbatas pada musim ini.

Zubimendi kesulitan mendapat menit bermain di tengah ketatnya persaingan di lini tengah

Meski tampil dalam setiap pertandingan liga saat Arsenal menjuarai kompetisi pada musim 2025–26, Zubimendi hanya menjadi pemain pelapis di bawah Mikel Arteta musim ini.

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Pemain berusia 27 tahun itu baru mencatatkan 100 menit bermain di Premier League tanpa sekali pun menjadi starter. Ia menghadapi persaingan ketat dari Declan Rice, Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly, dan Mikel Merino.

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"Pada musim panas lalu, Zubimendi bisa saja meninggalkan Arsenal, dan bahkan sempat ada pembicaraan tentang Real Madrid," lapor direktur olahraga RNE Silvia Barba. "Ia bisa bergabung dengan Atletico Madrid pada bursa transfer musim dingin sebagai alternatif bagi Julian."

Alvarez menjalani masa sulit di bawah Diego Simeone

Alvarez juga mengalami awal musim yang mengecewakan di Spanyol setelah kepindahannya dari Manchester City pada Agustus 2024 dengan nilai transfer yang memecahkan rekor, €95 juta.

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Setelah mencetak 20 gol dalam 49 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, juara Piala Dunia itu baru mencetak dua gol dalam 12 penampilan untuk tim asuhan Diego Simeone.

"Arsenal menyukai Julian, yang jelas masih belum bugar," tambah Barba mengenai situasi sang penyerang. "Hubungan antara Atletico Madrid dan Julian tidak berjalan baik."

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Bursa transfer musim dingin membuka peluang penyelesaian

Alvarez telah memperjelas keinginannya untuk meninggalkan Atletico pada musim panas lalu setelah potensi kepindahannya ke Barcelona tidak terwujud.

Karena kedua pemain sama-sama mencari awal baru untuk membangkitkan musim mereka masing-masing, pertukaran pada pertengahan musim bisa mengatasi persoalan taktik kedua klub.

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Arsenal dan Atletico Madrid akan terus memantau situasi menjelang tenggat bursa transfer musim dingin.