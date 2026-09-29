Arsenal dan adidas SPZL meluncurkan koleksi terrace edisi terbatas untuk AW26

adidas SPZL F.C. resmi mengalihkan fokusnya ke London Utara, dengan bergabung bersama Arsenal F.C. untuk koleksi kapsul debut Autumn/Winter 2026 yang menjembatani warisan kaya subkultur sepakbola dengan desain gaya hidup modern.

Dikurasi di bawah arahan ahli kurator merek Gary Aspden, lini ini terus membangun estetika yang sudah dibentuk saat SPZL F.C. pertama kali diluncurkan pada 2024, dengan memadukan energi budaya hari pertandingan dan kenyamanan berpakaian sehari-hari yang berkelas secara mulus.

Untuk merayakan peluncuran ini, adidas merilis kampanye premium yang terinspirasi oleh hari pertandingan di Stadion Emirates dan subkultur khas yang mengelilingi klub tersebut. Menghidupkan visi itu adalah deretan talenta sepakbola lintas generasi yang mengesankan, dipimpin kapten ikonik 'Invincibles' dan pemenang Piala Dunia Patrick Vieira, bersama kapten tim putra saat ini Martin Ødegaard dan bintang tim putri Chloe Kelly.

adidas

Bersama-sama, ketiganya menangkap keterkaitan kuat antara gaya, sepakbola, dan komunitas yang menggerakkan permainan ini. Koleksi FW26 itu sendiri berfokus pada eksekusi siluet sportswear klasik yang terinspirasi warisan, dengan sorotan utama pada footprint baru Arsenal SPZL F.C. ZX7300.

Jajaran apparel-nya ditopang jersey lengan pendek warna biru tengah malam yang mencolok dengan Three Stripes kuning cerah dan detail grafis putih SPZL khusus, dipadukan dengan polo lengan panjang, track top full-zip, dan track pants senada yang dirancang untuk tampilan rapi siap tribune.

adidas

Belanja: koleksi Arsenal x adidas SPZL

Koleksi edisi terbatas adidas SPZL F.C. x Arsenal kini sudah tersedia untuk dibeli di adidas dan Arsenal Direct.



