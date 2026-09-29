adidas SPZL F.C. kini resmi mengarahkan sorotannya ke London Utara, dengan berkolaborasi bersama Arsenal F.C. untuk koleksi kapsul debut Musim Gugur/Musim Dingin 2026 yang menjembatani warisan kaya subkultur sepakbola dengan desain gaya hidup modern.

Dikurasi di bawah pengawasan ahli kurator brand Gary Aspden, lini ini terus membangun estetika yang telah dibentuk saat SPZL F.C. pertama kali diluncurkan pada 2024, memadukan energi kultur hari pertandingan dengan kemudahan dikenakan untuk keseharian secara mulus.

Untuk merayakan peluncuran ini, adidas merilis kampanye premium yang terinspirasi oleh hari pertandingan di Emirates Stadium dan subkultur khas yang mengelilingi klub tersebut. Menghidupkan visi itu adalah deretan talenta sepakbola lintas generasi yang mengesankan, dipimpin kapten ikonik 'Invincibles' dan pemenang Piala Dunia Patrick Vieira bersama kapten tim putra saat ini Martin Ødegaard serta bintang tim putri Chloe Kelly.

adidas

Bersama-sama, ketiganya menangkap hubungan kuat antara gaya, sepakbola, dan komunitas yang menghidupkan permainan ini. Koleksi FW26 itu sendiri berfokus pada eksekusi siluet sportswear klasik yang terinspirasi warisan, dengan Arsenal SPZL F.C. ZX7300 footprint baru sebagai sorotan utama.

Deretan apparel ini dipimpin jersey lengan pendek biru tengah malam yang mencolok dengan Three Stripes kuning cerah dan detail grafis SPZL putih khusus, dipadukan dengan polo lengan panjang, track top full-zip, dan celana track senada yang dirancang untuk tampilan rapi khas tribune.

adidas

Belanja: koleksi Arsenal x adidas SPZL

Koleksi edisi terbatas adidas SPZL F.C. x Arsenal kini tersedia untuk dibeli di adidas dan Arsenal Direct.



