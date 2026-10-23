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Arsenal berencana memboyong pemain dari klub raksasa Spanyol, Atletico Madrid, pada bursa transfer musim dingin. Mikel Arteta ingin mengatasi kekurangan opsi pemain sayap yang mencolok di Emirates Stadium. Para petinggi bidang perekrutan Arsenal kembali mengarahkan perhatian kepada Alex Baena, pemain sayap serbabisa di La Liga, setelah menyetujui kepergian dua pemain lini serang ternama pada bursa transfer musim panas.

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Arsenal kembali mengincar winger Spanyol

Klub asal London utara itu tengah menyiapkan langkah untuk mendatangkan penyerang Atletico, Baena, pada Januari karena membutuhkan winger kiri baru untuk paruh kedua musim ini. Setelah melepas Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard pada musim panas, juara Liga Primer Inggris itu hanya merekrut Christos Tzolis sebagai pengganti langsung. Mampu bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, pemain berusia 25 tahun itu sesuai dengan profil yang dibutuhkan staf pelatih.

Performa produktif persulit negosiasi pada musim dingin

IMAGO

Menurut FootballTransfers, petinggi klub yang bermarkas di Stadion Emirates telah “mengidentifikasi” pemain timnas Spanyol itu “sebagai calon rekrutan Januari”. Media tersebut menambahkan bahwa klub Inggris itu sebelumnya “mengincar Baena pada 2024”, sebelum ia pindah dari Villarreal ke ibu kota Spanyol, dan kini “kembali mempertimbangkan kemungkinan transfer” menjelang bursa transfer pertengahan musim. Namun, memboyongnya dari Metropolitano akan sulit karena kontraknya berlaku hingga 2030 dan pelatih kepala Diego Simeone menganggapnya sebagai pemain penting setelah ia mencatatkan lima gol dan dua assist dalam sembilan penampilan musim ini.

Striker Argentina tetap menjadi target lain

Baena bukan satu-satunya bintang Atletico yang diincar Arsenal. Klub itu juga masih tertarik kepada rekan setimnya di lini serang, Julian Alvarez, setelah menjadikan pemain Argentina tersebut target utama mereka pada musim panas. Meski sang penyerang tetap berada di Madrid, nilai transfernya dilaporkan turun dari €150 juta (£126,8 juta / $168,3 juta) yang disebutkan selama jeda antarmusim menjadi €120 juta (£101,5 juta / $134,7 juta). Untuk membantu mendanai tawaran pada pertengahan musim, Arsenal siap menjual Viktor Gyokeres dan telah menetapkan harga £64 juta untuk striker Swedia itu, jumlah yang akan menutupi lebih dari separuh biaya yang dibutuhkan untuk mendatangkan pemenang Piala Dunia tersebut.

Preferensi sang striker ancam upaya transfer ambisius

IMAGO

Sekalipun Arsenal mengumpulkan dana dari penjualan pemain untuk memenuhi harga yang diminta Atletico bagi Alvarez, upaya mereka dipersulit oleh keinginan sang striker bergabung dengan rival di La Liga, Barcelona. Negosiasi transfer pada pertengahan musim untuk salah satu dari kedua pemain serang itu akan menguji keteguhan klub Spanyol tersebut ketika bursa transfer kembali dibuka pada tahun baru. Karena itu, Arsenal menghadapi negosiasi sulit di Madrid jika ingin memperkuat lini depan mereka pada Januari.