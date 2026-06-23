Arsenal bersiap mengajukan tawaran untuk bintang sensasi Piala Dunia Ayyoub Bouaddi: harga yang diminta yang sangat tinggi telah terungkap

Arsenal menjadi klub yang paling serius mengincar Ayyoub Bouaddi, demikian dilaporkan oleh The Guardian. Juara Liga Inggris tersebut saat ini sedang mempersiapkan tawaran awal untuk gelandang berusia 18 tahun itu, yang tampil sangat mengesankan bersama Maroko di Piala Dunia.

Berbagai klub papan atas Eropa sudah memantau Bouaddi sepanjang musim ini, namun berkat penampilannya yang gemilang bersama Maroko di Piala Dunia, ia tiba-tiba menjadi salah satu pemain paling diburu saat ini. Paris Saint-Germain, Bayern München, dan Liverpool juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang pengatur permainan dari Lille OSC tersebut.

Arsenal kini tampaknya menjadi klub pertama yang akan mengajukan tawaran untuk Bouaddi. Menurut Ed Aarons, jurnalis The Guardian, Lille dilaporkan meminta lebih dari 80 juta euro untuk pemain muda berbakat ini. Belum jelas berapa tawaran yang akan diajukan Arsenal untuk Bouaddi.

Di Piala Dunia, Bouaddi memang tampil sangat mengesankan. Dalam laga pembuka melawan Brasil (1-1), ia tampil di mana-mana, yang membuatnya menuai banyak pujian. Ia juga tampil gemilang saat melawan Skotlandia (menang 0-1).

“Ia tidak mengalami demam panggung,” kata Ibrahim Affelay kepada NOS. “Ia mempercepat laju, menggiring bola untuk membebaskan rekan setimnya di antara lini pertahanan lawan. Sangat luar biasa. Kontrol penuh. Dia memiliki hampir segalanya. Dia tangguh dalam bertahan dan juga aktif dalam permainan. Jika kamu berusia delapan belas tahun dan ini baru pertandingan internasional kedua (keempat, red.)-mu, maka kamu pasti memiliki masa depan yang cerah.”

Bouaddi sendiri merasa terhormat karena begitu banyak klub yang serius memantaunya. “Tapi saat ini saya hanya fokus pada Piala Dunia. Kami akan melakukan segala upaya untuk tampil sebaik mungkin di sini,” ujarnya baru-baru ini dalam wawancara dengan The Athletic.