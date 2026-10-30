Bagikan Ikuti GOAL di Google

Arsenal bersiap memulai negosiasi untuk memperpanjang kontrak kiper utama David Raya, meski pemain asal Spanyol itu baru-baru ini mengakui ingin bermain di negara asalnya suatu hari nanti. Sementara itu, Barcelona maupun Real Madrid diperkirakan tidak akan segera bergerak untuk merekrut penjaga gawang berusia 31 tahun tersebut dalam bursa transfer mendatang.

Iklan

Arsenal rencanakan pembicaraan kontrak baru

Menurut Football Insider, jajaran petinggi klub asal London utara itu ingin memperpanjang kontrak kiper asal Spanyol tersebut melampaui masa berlakunya saat ini, yang berakhir pada 2028, demi menangkal potensi ketertarikan dari La Liga di masa depan. Spekulasi yang mengaitkannya dengan dua klub terbesar Spanyol muncul setelah ia mengatakan kepada media Spanyol pekan lalu bahwa ia berharap suatu saat bisa bermain di kasta tertinggi negara asalnya. Namun, dalam wawancara yang sama, sang kiper menegaskan bahwa ia masih betah di Emirates Stadium.

Klub-klub raksasa Spanyol belum membutuhkan kiper

Setelah membungkam keraguan awal menyusul kepindahannya dari Brentford dan membuktikan diri sebagai kiper paling menonjol di Liga Primer dalam beberapa musim terakhir, Raya mencatatkan clean sheet kelimanya dalam delapan penampilan di kasta tertinggi saat menghadapi Everton akhir pekan lalu, sebelum kalah tipis dari rekan setimnya di tim nasional, Unai Simon, dalam perebutan Trofi Yashin pada Senin.

Menjelaskan dalam podcast Transfer Insider mengapa kepindahan ke Spanyol kecil kemungkinan terjadi dalam waktu dekat, jurnalis Pete O'Rourke mengatakan: "Jika ia meninggalkan Arsenal, saat ini tidak ada posisi kosong baginya di salah satu klub besar Spanyol. Barcelona sudah memiliki Joan Garcia, dan tampaknya Courtois juga akan menandatangani kontrak baru di Real Madrid. Jadi, saya tidak melihat ada peluang bagi David Raya saat ini.

"Sang pemain bahagia di Arsenal, dan tentu saja Arsenal sangat puas dengannya. Jadi, saya pikir kemungkinan kembali ke negara asalnya, Spanyol, masih akan tertunda untuk beberapa waktu."

Iklan Iklan

Arteta bercanda soal kepulangan ke Spanyol

Pelatih kepala Arsenal, Mikel Arteta, telah membawa Raya mencapai performa terbaik sepanjang kariernya di London utara dan tidak berniat membiarkan rekan senegaranya itu pergi dalam waktu dekat. Ketika ditanya akhir pekan lalu tentang keinginan kiper utamanya untuk bermain di negara asal mereka suatu hari nanti, Arteta menjawab dengan bercanda: "Saya pikir David harus bermain di Spanyol pada suatu saat... di pantai bersama teman-temannya pada musim panas. Untuk beberapa tahun ke depan, ia harus bermain di sini untuk Arsenal."

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 ARS

Perpanjangan kontrak jadi prioritas klub

Dengan kedua klub raksasa Spanyol sudah memiliki kiper andalan dan Arteta bertekad mempertahankan kipernya, pembicaraan resmi mengenai perpanjangan kontrak melewati 2028 diperkirakan segera dimulai. Memastikan masa depan jangka panjang Raya akan memungkinkan sang kiper berfokus penuh untuk mempertahankan catatan pertahanan impresifnya sepanjang jadwal pertandingan musim gugur. Karena itu, kemungkinan mewujudkan impiannya pindah ke La Liga masih akan tertunda untuk masa mendatang.