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Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
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Arsenal bersiap membuka pembicaraan kontrak dengan David Raya yang ‘bahagia’, sementara sikap Barcelona dan Real Madrid terungkap setelah pengakuan sang kiper soal La Liga

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Arsenal bersiap memulai negosiasi untuk memperpanjang kontrak kiper utama David Raya, meski pemain asal Spanyol itu baru-baru ini mengakui ingin bermain di negara asalnya suatu hari nanti. Sementara itu, Barcelona maupun Real Madrid diperkirakan tidak akan segera bergerak untuk merekrut penjaga gawang berusia 31 tahun tersebut dalam bursa transfer mendatang.

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Arsenal rencanakan pembicaraan kontrak baru

Menurut Football Insider, jajaran petinggi klub asal London utara itu ingin memperpanjang kontrak kiper asal Spanyol tersebut melampaui masa berlakunya saat ini, yang berakhir pada 2028, demi menangkal potensi ketertarikan dari La Liga di masa depan. Spekulasi yang mengaitkannya dengan dua klub terbesar Spanyol muncul setelah ia mengatakan kepada media Spanyol pekan lalu bahwa ia berharap suatu saat bisa bermain di kasta tertinggi negara asalnya. Namun, dalam wawancara yang sama, sang kiper menegaskan bahwa ia masih betah di Emirates Stadium.

Klub-klub raksasa Spanyol belum membutuhkan kiper

Setelah membungkam keraguan awal menyusul kepindahannya dari Brentford dan membuktikan diri sebagai kiper paling menonjol di Liga Primer dalam beberapa musim terakhir, Raya mencatatkan clean sheet kelimanya dalam delapan penampilan di kasta tertinggi saat menghadapi Everton akhir pekan lalu, sebelum kalah tipis dari rekan setimnya di tim nasional, Unai Simon, dalam perebutan Trofi Yashin pada Senin.

Menjelaskan dalam podcast Transfer Insider mengapa kepindahan ke Spanyol kecil kemungkinan terjadi dalam waktu dekat, jurnalis Pete O'Rourke mengatakan: "Jika ia meninggalkan Arsenal, saat ini tidak ada posisi kosong baginya di salah satu klub besar Spanyol. Barcelona sudah memiliki Joan Garcia, dan tampaknya Courtois juga akan menandatangani kontrak baru di Real Madrid. Jadi, saya tidak melihat ada peluang bagi David Raya saat ini.

"Sang pemain bahagia di Arsenal, dan tentu saja Arsenal sangat puas dengannya. Jadi, saya pikir kemungkinan kembali ke negara asalnya, Spanyol, masih akan tertunda untuk beberapa waktu."

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Arteta bercanda soal kepulangan ke Spanyol

Pelatih kepala Arsenal, Mikel Arteta, telah membawa Raya mencapai performa terbaik sepanjang kariernya di London utara dan tidak berniat membiarkan rekan senegaranya itu pergi dalam waktu dekat. Ketika ditanya akhir pekan lalu tentang keinginan kiper utamanya untuk bermain di negara asal mereka suatu hari nanti, Arteta menjawab dengan bercanda: "Saya pikir David harus bermain di Spanyol pada suatu saat... di pantai bersama teman-temannya pada musim panas. Untuk beberapa tahun ke depan, ia harus bermain di sini untuk Arsenal."

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01 Nov 2026

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Perpanjangan kontrak jadi prioritas klub

Dengan kedua klub raksasa Spanyol sudah memiliki kiper andalan dan Arteta bertekad mempertahankan kipernya, pembicaraan resmi mengenai perpanjangan kontrak melewati 2028 diperkirakan segera dimulai. Memastikan masa depan jangka panjang Raya akan memungkinkan sang kiper berfokus penuh untuk mempertahankan catatan pertahanan impresifnya sepanjang jadwal pertandingan musim gugur. Karena itu, kemungkinan mewujudkan impiannya pindah ke La Liga masih akan tertunda untuk masa mendatang.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.