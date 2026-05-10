Arsenal berpeluang meraih gelar juara liga berkat intervensi VAR pada menit ke-96

Arsenal tampil gemilang dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Dalam derby London yang berlangsung sengit, mereka berhasil mengalahkan West Ham United dengan skor 0-1. Selisih poin dengan pesaing terdekatnya, Manchester City, kini kembali menjadi lima poin, dengan Arsenal masih memiliki dua laga tersisa. Tim peringkat kedua itu masih akan bertanding tiga kali lagi.

Awal pertandingan Arsenal sangat menjanjikan. Riccardo Calafiori dihentikan saat berada dalam posisi yang menjanjikan dan Leandro Trossard menyundul bola ke mistar gawang dari jarak dekat. Tak lama kemudian, tendangan Calafiori melebar tipis. West Ham tak bisa berbuat apa-apa selain bertahan dan berharap Arsenal tak segera mencetak gol.

West Ham perlahan-lahan mulai masuk ke dalam permainan di paruh pertama dan berterima kasih kepada David Raya atas penyelamatan gemilangnya terhadap sundulan terukur tepat sebelum jeda. Penonton di London Stadium mendukung tim mereka dan Arsenal semakin kesulitan setelah jeda. Peluang nyata juga langka bagi pemuncak klasemen, dengan Bukayo Saka yang kehilangan bola di posisi yang menjanjikan namun juga berada dalam posisi offside.

Raya menyelamatkan Arsenal di menit-menit akhir dengan penyelamatan luar biasa atas tembakan Mateus Fernandes. Mikel Arteta bernapas lega, sementara rekan sejawatnya Nuno tak percaya bahwa peluang itu terbuang oleh gelandang tersebut. Hal itu berakibat fatal bagi West Ham, karena di sisi lain Trossard justru mencetak gol: 0-1.

Tak lama sebelumnya, Arteta menarik Saka keluar lapangan, dengan Noni Madueke sebagai pengganti di sayap kanan. Martin Ødegaard juga sudah berada di lapangan saat itu bersama tim tamu dari London Utara. Dalam sebuah insiden keributan, seorang staf West Ham mendapat kartu merah langsung, sementara waktu terus berjalan merugikan tim yang sedang terpuruk.

Arsenal sepertinya akan kehilangan kemenangan di menit ke-96, ketika West Ham mencetak gol melalui Calum Wilson dari tendangan sudut. Setelah pemeriksaan panjang oleh VAR, gol tersebut dianulir karena pelanggaran terhadap Raya. Pada menit ke-112, wasit meniup peluit akhir, dan rasa lega yang luar biasa terasa di antara para pemain dan suporter Arsenal.