Hernán Crespo, mantan bintang AC Milan, Inter, dan Chelsea, mengungkapkan prediksinya mengenai tim yang akan menjuarai Liga Champions musim ini.

Paris Saint-Germain akan menghadapi Arsenal besok, Sabtu, di Budapest dalam pertandingan final turnamen kontinental tersebut. Sementara tim Prancis itu berupaya meraih gelar kedua berturut-turut, The Gunners bermimpi meraih gelar pertama mereka.

Crispo pernah bermain di final Liga Champions bersama Milan pada 2005, dan mencetak dua gol ke gawang Liverpool dalam final Istanbul yang terkenal itu, namun ia gagal meraih gelar juara.

Crispo mengatakan, dalam wawancara dengan Koora yang akan dipublikasikan nanti, "Mungkin ada keunggulan tipis bagi Paris Saint-Germain, karena mereka adalah juara bertahan, dan salah satu tim terbaik dalam hal performa sepak bola saat ini."

Namun, mantan penyerang Argentina itu menekankan bahwa "turnamen seperti ini bisa berubah total hanya karena satu detail saja".