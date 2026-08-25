Arsenal akan menjual pemain dengan hampir 300 penampilan untuk klub itu seharga 60 juta

Arsenal tinggal selangkah lagi menjual Gabriel Martinelli ke Al-Hilal, demikian dilaporkan Ben Jacobs yang sangat tepercaya. Klub Arab Saudi itu akan membayar sekitar 60 juta euro untuk pemain asal Brasil tersebut.

Menurut jurnalis asal Inggris itu, negosiasi antara kedua klub serta antara sang pemain dan klub sudah berada dalam tahap lanjut, meski Martinelli masih belum yakin apakah ia ingin mengambil langkah tersebut.

Martinelli masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027 di Arsenal dan karena itu The Gunners harus menjualnya agar masih bisa mendapatkan pemasukan darinya.

Arsenal akan menjual winger kedua mereka pada musim panas ini lewat kepergian Martinelli. Sebelumnya, juara bertahan Inggris itu sudah menjual Leandro Trossard ke Besiktas seharga 18 juta euro.

Di sisi lain, Arsenal memboyong Christos Tzolis dari Club Brugge. Untuk mantan pemain FC Twente itu, mereka membayar 40 juta euro.

Jika Martinelli benar-benar pindah ke Al-Hilal, maka ia akan menjadi rekan setim antara lain Crycensio Summerville, Karim Benzema, dan Ruben Neves.

Martinelli total tampil 278 kali untuk Arsenal. Ia mencetak 62 gol dan membuat 38 assist. Musim lalu ia menjuarai Premier League bersama klub tersebut.