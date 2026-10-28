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Arsenal memutuskan mengajukan banding atas kartu merah yang diterima Max Dowman saat mereka tersingkir secara mengecewakan dari Carabao Cup di tangan Fleetwood Town. Pemain remaja sensasional itu diusir menjelang akhir pertandingan, membuat Mikel Arteta tampak frustrasi di tepi lapangan ketika timnya tersingkir lewat adu penalti.

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Arteta kecewa terhadap bintang remaja

Perjalanan Arsenal di Piala Carabao berakhir dengan buruk pada Selasa malam setelah mereka secara mengejutkan kalah di babak keempat dari klub League Two, Fleetwood Town. Sorotan utama tertuju kepada gelandang berusia 16 tahun, Dowman, yang mendapat kartu merah langsung pada menit ke-85 setelah terlibat insiden kontroversial dengan Harrison Neal.

Arteta tidak menyembunyikan kekecewaannya saat pemain lulusan akademi itu berjalan lesu meninggalkan lapangan. Kaki Dowman mengenai Neal, meski ia tidak sepenuhnya melayangkan tendangan ke arah pemain Fleetwood tersebut.

Arsenal ajukan banding resmi

Seusai pertandingan, Arteta dengan tegas menyampaikan harapannya mengenai perilaku para pemainnya di lapangan. “Saat kami mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan ini, kami sudah sangat jelas mengenai hal-hal yang harus dihormati dan hal-hal yang secara emosional harus kami kendalikan. Itu sangat jelas,” kata Arteta.

Meski Arteta secara terbuka menunjukkan kekecewaannya, Arsenal berniat mengajukan banding atas kartu merah tersebut demi melindungi talenta mudanya, menurut BBC Sport. Untuk saat ini, Dowman terancam skorsing tiga pertandingan akibat tindakan kekerasan.

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Krisis cedera Arsenal semakin parah

Insiden ini menambah sulit bulan yang dijalani pemain muda yang dinilai memiliki prospek cerah tersebut. Baru-baru ini, ia juga diusir dari lapangan saat bermain untuk tim Inggris U-19. Klub asal London utara itu berharap FA membatalkan keputusan tersebut agar Dowman tetap tersedia untuk pertandingan-pertandingan mendatang.

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Ancaman skorsing ini datang pada saat yang sangat tidak tepat bagi Arsenal, yang tengah menghadapi krisis cedera cukup parah di posisi sayap. Bukayo Saka, Christos Tzolis, dan Noni Madueke saat ini sama-sama menepi.

Fokus beralih ke lawatan ke Anfield

Arsenal kini harus segera melupakan kekecewaan di ajang piala dan bersiap menghadapi laga besar Premier League di markas Liverpool pada Minggu.

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Menjelang laga tersebut, Arsenal berada di posisi kedua klasemen Premier League dengan 21 poin, hanya tertinggal dari pemuncak klasemen Manchester City dalam selisih gol. Sementara itu, Liverpool menempati posisi keempat dengan 15 poin.