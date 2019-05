Arsenal Akan Berikan 'Guard Of Honour' Untuk Aaron Ramsey & Petr Cech

Arsenal menyiapkan 'guard of honour' untuk Aaron Ramsey dan Petr Cech jelang laga terakhir mereka bagi tim.

akan memberi Aaron Ramsey dan Petr Cech 'guard of honour' sebelum kick-off pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris kontra and Hove Albion Minggu akhir pekan ini

Ramsey akan mengakhiri 11 tahunnya bersama klub London Utara seiring dirinya yang sudah resmi menjadi milik musim depan dengan transfer gratis.

Ada pun Cech, 36 tahun, akan mengakhiri petualangan sepakbolanya setelah tampil lebih dari 440 laga untuk dan Arsenal.

The Sun memberitakan, The Gunners berencana melakukan 'guard of honour' untuk keduanya sebelum laga kandang terakhir mereka di Liga Primer musim ini.

Sementara, Unai Emery menyampaikan puja-pujinya untuk gelandang itu jelang pertandingan kontra di leg pertama semi-final Liga Europa.

"Bagi saya, ini adalah pengalaman hebat [bisa bekerja] bersama setiap pemain, terutama dengan dia. Sebab, dia bisa mengeluarkan energi dia dan memperlihatkannya pada saya, hati dia adalah merahnya Arsenal," ucap Emery.

"Saya ingin melakukan sesuatu yang penting dalam pertandingan terakhirnya buat kami. Mungkin dia bisa kembali suatu saat. Memang tak lagi bersama dia di lapangan, tapi dia tetap selalu bersama kami [di hati]," tandas Emery.