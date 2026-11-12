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Kontroversi seputar hakikat hubungan antara Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, dan bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, terus berlanjut, terutama setelah sang pemain dicoret dari laga melawan Italia.

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Absennya Kylian Mbappe dari latihan timnas Prancis menjelang laga melawan Italia bukan sekadar kabar medis yang berlalu begitu saja, sebab momennya datang pada saat yang sangat sensitif di dalam kamp Les Bleus, setelah laporan media Prancis mengungkap ketegangan hubungan antara sang kapten timnas dan pelatihnya Zinedine Zidane, berlatar perselisihan terkait posisinya di lapangan dan cara ia dimanfaatkan, di samping suasana yang tidak ideal di ruang ganti.

Akar ketegangan ini bermula dari kamp pertama Zidane sebagai kepala staf kepelatihan, ketika ia memutuskan menurunkan Mbappe di posisi sayap kiri, dengan mengandalkan Ousmane Dembele di jantung serangan. Keputusan itu ditafsirkan sebagai perubahan kedudukan bintang Madrid tersebut di dalam sistem serangan, terlebih ia lebih memilih bermain di posisi penyerang murni belakangan ini.

Sementara Zidane berharap memanfaatkan jasa bintangnya dalam dua laga penentu melawan Italia dan Turki di UEFA Nations League, datanglah kabar bahwa Mbappe mengalami masalah otot pada otot hamstring, sehingga menempatkan keikutsertaannya melawan Italia di luar perhitungan, dengan harapan tetap terbuka untuk ia tampil pada laga melawan Turki.

Seiring meningkatnya perdebatan seputar hubungan Zidane dan Mbappe, muncul informasi baru yang mengindikasikan adanya ketegangan antara kedua belah pihak.

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"Mbappe bersikap seolah bintang yang angkuh"

Cyril Hanouna, pembawa acara televisi di saluran W9, yang merupakan pendukung berat Paris Saint-Germain, berkata: "Tampaknya Kylian Mbappe, mengingat banyaknya cedera, tidak ingin bermain. Ia sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Dan ia tidak terlalu peduli dengan laga melawan Italia karena laga itu bagian dari UEFA Nations League dan bukan pertandingan penting."

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Ia melanjutkan: "Dengan semua cedera ini dan kesiapan fisiknya yang kurang, ia tidak ingin bermain. Ini informasi yang terpercaya bagi saya. Zinedine Zidane tidak akan selembut Didier Deschamps kepadanya."

Ia menambahkan: "Kylian Mbappe bersikap seolah bintang yang angkuh, dengan berkata: ya, ada banyak cedera, saya tidak tahu apakah saya akan bermain. Lalu Zinedine Zidane menjawabnya: baik, seperti kau tahu, kau tidak akan bermain, terima kasih, kau tetap di tempatmu."

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Hanouna melanjutkan dalam programnya "Tout beau, tout neuf": "Mbappe akan membantah ucapan ini, seperti kalian tahu, tetapi saya punya informasi dari dalam. Inilah yang saya katakan kepada kalian, teman-teman. Ada beberapa perselisihan dengan Didier Deschamps, tetapi ia agak memaklumi, sedangkan Zidane tidak menoleransi. Kalian harus tahu bahwa keadaan sangat tegang antara Mbappe dan timnas Prancis; ia tidak akur dengan rekan-rekannya maupun dengan Zidane."

Ia menambahkan: "Saya katakan kepada Anda, bagus, Zinedine Zidane, Anda punya keberanian. Ia tidak akan meninggalkan tim; Zidane berkata kepadanya: kau tidak akan bermain di laga ini, tetapi jika kau bersikap baik, kau akan bermain pada hari Minggu."

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Peluang lolos Prancis

Timnas Prancis memasuki laga melawan Italia, yang dijadwalkan besok Kamis malam di kota Milan, dengan lebih dari satu tujuan, sebab pentingnya duel yang dinanti ini tidak terbatas pada persaingan antara dua pemuncak Grup Satu di UEFA Nations League, melainkan meluas hingga ke penentuan tiket ke perempat final, dengan peluang mengakhiri fase grup di puncak klasemen sebelum laga pamungkas.

Timnas Prancis, yang dinakhodai Zinedine Zidane, memiliki keunggulan jelas dalam perhitungan grup, setelah mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan, berbanding 7 poin untuk Italia, dan 6 untuk Belgia, sementara timnas Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

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Laga pertama antara Prancis dan Italia berakhir imbang 1-1, dalam pertandingan yang diwarnai kesalahan Lucas Da Cunha yang menyebabkan gol penyama kedudukan Italia, tetapi timnas Prancis memasuki laga Kamis dengan menjadikan kepastian lolos ke babak perempat final sebagai sasaran utama, sebelum memikirkan penentuan posisi puncak.

Timnas Prancis memegang nasibnya sendiri, sebab hasil imbang melawan Italia sudah cukup untuk memastikan menutup grup di posisi pertama atau kedua, dan dengan demikian lolos ke perempat final UEFA Nations League, tanpa perlu menunggu hasil laga pamungkas, menurut laporan jaringan RMC Prancis.

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Hal itu terjadi di tengah persaingan langsung antara Italia dan Belgia untuk tiket kedua, sebab kedua timnas akan bertemu pada hari Minggu mendatang di Brussels, yang membuat perolehan satu poin bagi Prancis dari Stadion San Siro cukup untuk menghindari masuk ke perhitungan rumit soal kelolosan.