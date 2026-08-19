Jurnalis Spanyol Roberto Gomez melancarkan kritik keras terhadap Barcelona atas cara mereka menangani Atletico Madrid selama negosiasi transfer pemain Argentina, Julian Alvarez. Ia juga mengkritik Real Madrid setelah kepindahan Rodri ke klub Catalan tersebut.

Dalam kemunculannya di program La Tribu melalui Radio Marca, Gomez mengaku sangat kagum dengan pengenalan Rodri sebagai pemain baru di Barcelona, seraya menyebutkan bahwa gelandang asal Spanyol itu mengungkapkan adanya kontak sebelumnya dengan para pejabat Real Madrid sebelum ia memilih klub Catalan tersebut.

Ia menambahkan: "Saya rasa Real Madrid melakukan kesalahan besar dengan membiarkan Rodri pergi, karena ia akan memberikan tambahan besar bagi lini tengah."

Gomez memuji kemampuan Rodri, dengan mengatakan: "Ia adalah juara dunia, pemain hebat, bahkan yang terbaik. Kami selalu menghargai levelnya, dan saya berharap ia sukses di fase barunya."

Angkuh dan sombong

Dalam kasus Julian Alvarez, Gomez menegaskan bahwa penyerang asal Argentina itu berhak menentukan masa depannya sendiri, tetapi ia mengecam cara Barcelona mengelola negosiasi dengan Atletico Madrid.

Roberto Gomez meningkatkan intensitas kritiknya saat berbicara tentang cara negosiasi itu berlangsung, menurut versinya. Ia berkata: "Barcelona (bermain curang) di belakang Atletico, dan dengan cara yang sangat hina... Ini tidak dapat diterima dalam sepak bola."

Jurnalis itu langsung menuding Barcelona, menggambarkan tindakan mereka sebagai "angkuh", "sombong", dan "arogan".

Sebaliknya, ia memuji cara presiden Real Madrid Florentino Perez menangani kasus yang sama, dengan menegaskan: "Satu-satunya orang yang bertindak dengan pantas dalam semua ini adalah Florentino Perez." Menurut versinya, "Presiden Real Madrid berbicara dengan Alvarez lalu kemudian menghubungi Enrique Cerezo presiden Atletico Madrid."

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