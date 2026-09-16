Pelatih timnas Irak, Graham Arnold, mengumumkan pada Rabu hari ini daftar skuad "Singa Mesopotamia" yang akan tampil dalam ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Dalam sebuah konferensi pers, Arnold menegaskan bahwa timnya berangkat ke Jeddah semata-mata untuk meraih gelar, dan bahwa turnamen ini merupakan tahapan terpenting dalam program persiapan menghadapi kompetisi-kompetisi Asia mendatang.

Arnold menekankan pentingnya turnamen Teluk ini di awal pembicaraannya, dengan berkata: "Tidak ada dalam kamus saya turnamen persahabatan dan turnamen resmi. Piala Teluk penting bagi kami, dan kami mempersiapkannya sebagai pijakan menuju kompetisi-kompetisi Asia. Setiap pertandingan dan setiap turnamen yang kami jalani, tujuan kami adalah bersaing dengan kuat."

Pelatih asal Australia itu menjelaskan bahwa pemilihan susunan pemain dilakukan olehnya secara pribadi, seraya menegaskan bahwa para pemain yang terpilih dituntut untuk menampilkan yang terbaik dan mewakili Irak dengan tingkat komitmen tertinggi. Ia menyebutkan bahwa pendaftaran daftar 35 pemain telah dilakukan sebulan yang lalu dengan persetujuan Federasi Internasional.

Pesan langsung untuk Muntadher Majed

Mengenai kontroversi seputar sikap pemain diaspora Muntadher Majed, Arnold mengungkap adanya komunikasi langsung dengannya, dengan berkata: "Saya ingin semua orang tahu bahwa saya memiliki komunikasi yang baik dengan Muntadher Majed, tetapi untuk saat ini ia memilih untuk tetap bersama klubnya dan fokus pada masa depan serta kariernya di sana."

Ia menambahkan dengan tegas: "Saya menginginkan pemain yang berkomitmen 100% dengan keberadaannya bersama timnas Irak, dan saya berharap Muntadher Majed segera menuntaskan urusan karier internasionalnya. Kami berangkat untuk memenangi turnamen; saya tidak pernah melatih sebuah tim hanya untuk sekadar tampil."

Cedera dan perubahan yang terpaksa

Arnold menyebutkan bahwa aturan khusus Piala Teluk, ditambah cedera yang menimpa tim dua pekan sebelum turnamen dimulai, memaksanya untuk melakukan perubahan pada daftar skuad. Ia mengungkapkan bahwa manajemen klub Hussein Ali memberitahu mereka bahwa pemain tersebut harus menjalani operasi.

Mengenai posisi penjaga gawang, ia menegaskan bahwa pelatih kiperlah yang menentukan siapa yang bermain, seraya menyebutkan bahwa "Ahmed Basil adalah penjaga gawang timnas yang terpilih, dan tersisa dua kiper yang mendapat perhatian pelatih kiper."

Ia menutup pesannya kepada para pemain: "Pemilihan pemain didasarkan pada kesiapan dan apa yang saya lihat musim ini dalam pertandingan-pertandingan lokal. Saya rasa level mereka sejujurnya meningkat meskipun para pemain bermain dalam kondisi cuaca yang sulit. Saya ingin para pemain berangkat ke Piala Teluk dengan keyakinan bahwa mereka akan menang, karena ini adalah kompetisi penting bagi kawasan Teluk dan peluang besar untuk membuat negara dan keluargamu bangga kepadamu."

Daftar skuad Singa Mesopotamia untuk Khaleeji 27:

Penjaga gawang: Ahmed Basil, Mohammed Salih, Hussein Hassan.

Pertahanan: Ahmed Yahya, Mustafa Saadoun, Maytham Jabbar, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Youssef Al-Imam, Merkhas Doski, Mohammed Dalawar, Ibrahim Bayesh.

Tengah: Zidane Iqbal, Bassam Shakir, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Haidar Abdul Karim, Abdul Razzaq Qasim, Karrar Nabil, Mohammed Qasim.

Serangan: Ahmed Qasim, Ali Jassim, Saif Rashid, Ayman Hussein, Ali Al-Hamadi, Youssef Al-Nasrawi.

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Timnas Irak berada di Grup Satu bersama timnas Arab Saudi, Kuwait, dan Oman. Turnamen ini digelar di kota Jeddah, Arab Saudi, antara 23 September dan 6 Oktober mendatang.