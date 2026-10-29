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Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2026-27Getty
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"Arnold Mendapat Pengampunan": Apakah Bintang Real Madrid Ini Akan Kembali ke Liverpool?

Transfers
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
T. Alexander-Arnold
Spanyol
Inggris

Mourinho tidak terlalu mengandalkannya

Sebuah laporan media, Kamis hari ini, membahas masa depan pemain Inggris Trent Alexander-Arnold, pemain Real Madrid, mengingat situasinya saat ini di klub Kerajaan tersebut.

Real Madrid merekrut Arnold pada musim panas 2025, tetapi ia belum menunjukkan performa yang diharapkan darinya, selain itu pelatih saat ini Jose Mourinho tidak mengandalkannya sebagai pemain inti. 

Menurut surat kabar "AS", dalam beberapa jam terakhir, banyak mantan pemain Liverpool menuntut kembalinya Arnold ke klub.

Surat kabar lokal "Liverpool Echo" menanyakan kepada para suporter apakah mereka menginginkan kembalinya Arnold ke tim Inggris itu, dan hampir setengah dari para pemilih mendukung kepulangannya, sementara 24% mengatakan bahwa mereka hanya akan setuju jika nilai transfernya rendah. Di sisi lain, hanya 29% yang memaafkan kepergiannya dari klub menuju Real Madrid dan penolakannya terhadap upaya untuk mempertahankannya.

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