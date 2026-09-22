Timnas Irak memasuki ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" dengan ambisi besar, di tengah sejumlah perubahan yang jelas dalam skuadnya, dalam upaya meraih awal yang kuat menghadapi Oman pada laga pertama, dalam turnamen yang tidak memberi ruang untuk membuang poin sejak awal.

Pelatih asal Australia, Graham Arnold, direktur teknik timnas Irak, menegaskan pentingnya laga menghadapi Oman yang digelar di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, sekaligus menekankan kesiapan para pemainnya untuk mengarungi persaingan, meski tim mengalami sejumlah perubahan pada periode terakhir.

Arnold berkata dalam konferensi pers jelang laga: "Kami memiliki perpaduan antara pemain berpengalaman dan pemain muda, dan ini memberi kami dimensi tambahan untuk menampilkan level yang tinggi. Para pemain sudah siap, dan kami telah melakukan sejumlah perubahan pada staf teknik dan pemain."

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Ia menambahkan: "Kami punya pemain-pemain baru, dan ini adalah kali pertama kami mengikuti turnamen ini setelah bertahun-tahun. Kami berfokus pada masa depan, dan kami memiliki keterampilan serta kemampuan yang membantu kami untuk bersaing dan meraih gelar, apalagi turnamen ini memiliki arti besar bagi sepak bola Irak."

Pelatih asal Australia itu menjelaskan bahwa waktu yang tersedia untuk persiapan tidaklah panjang, dengan berkata: "Kami hanya punya dua hari untuk persiapan di Jeddah, dan penting bagi kami untuk menggarap kondisi fisik dan kesiapan yang baik menghadapi laga ini. Para pemain mampu tampil bagus, tidak hanya melawan Oman, tetapi juga sepanjang turnamen secara keseluruhan."

Suporter Irak adalah senjata kami

Di sisi lain, Aymen Hussein, penyerang timnas Irak, menekankan pentingnya dukungan suporter Irak bagi tim selama turnamen, sekaligus menegaskan kesiapan para pemain untuk mengarungi laga tersebut.

Hussein berkata dalam konferensi pers: "Kami menyambut Anda semua dan berterima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi atas keramahan tuan rumah ini, kami juga mengucapkan selamat kepada mereka bertepatan dengan Hari Nasional. Suporter Irak akan mendukung kami dengan kuat di Jeddah, mereka berada di negara kedua mereka, dan kami menanti dukungan besar dari mereka."

Ia menambahkan: "Tim benar-benar siap, dan kami telah melakukan sejumlah perubahan, serta ada pemain-pemain yang akan menjalani laga internasional pertama mereka. Kami akan menghadapi timnas yang patut dihormati, dan kami berupaya menampilkan pertandingan yang layak bagi timnas Irak."

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Timnas Irak berlaga di Grup Satu bersama Kuwait, Arab Saudi, dan Oman, di mana keempat tim bersaing memperebutkan dua tiket lolos ke babak semifinal.

Regulasi turnamen menyatakan bahwa peraih peringkat pertama dan kedua dari setiap grup lolos ke semifinal, di mana pemuncak Grup Satu akan bertemu runner-up Grup Dua, sementara pemuncak Grup Dua akan menghadapi runner-up Grup Satu.

Kedua pemenang lolos ke laga final yang dijadwalkan digelar pada 6 Oktober 2026, untuk menentukan juara Piala Teluk Arab edisi ke-27.