Ajax pada Sabtu mengumumkan kepindahan Mika Godts ke Paris Saint-Germain. Klub Amsterdam itu menyatakan akan menerima hingga maksimal 55 juta euro dari transfer pemain Belgia tersebut. Analis ESPN Arnold Bruggink menilai direktur teknik Jordi Cruijff berhasil mendapatkan kesepakatan yang sangat bagus.

"Itujelas kehilangan besar," kata Bruggink menjelang Ajax vs sc Heerenveen. "Saya harus bilang jumlahnya benar-benar tinggi.Dia masih muda, 21 tahun, dan di Ajax terutama tampil fantastis di Eredivisie."

Godts memainkan total 78 pertandingan Eredivisie, dengan catatan 21 gol dan 19 assist. Musim lalu ia menjalani musim terbaiknya sejauh ini dengan 17 gol dan 12 assist.

Kabarnya, nilai transfer tetap Godts mencapai 45 juta euro. Melalui bonus, angka itu bisa meningkat menjadi 55 juta euro. "Kalau begitu, saya rasa ini solusi yang luar biasa untuk semua pihak," lanjut Bruggink.

"Mereka akan sangat kehilangan dia karena dia punya begitu banyak ancaman dalam permainannya, sehingga yang lain mendapat ruang. Itu akan sangat mereka rindukan. Míchel selalu membicarakan larinya ke ruang. Itu harus bisa mereka antisipasi."

Diketahui Ajax juga sudah berbicara dengan Noa Lang (27), yang boleh hengkang dari Napoli. "Kalau mereka bisa mendapatkannya, maka mereka harus sangat bersyukur," kata Bruggink. "Dengan begitu, Anda mendapatkan pemain yang kembali punya sesuatu yang spesial dalam permainannya."

Namun, Bruggink tetap melihat masalah jangka panjang dengan Lang. "Sebagai Ajax, Anda ingin berprestasi, tetapi juga menciptakan nilai di lapangan. Jadi, kalau Anda merekrut Noa Lang dengan uang yang sangat banyak dan memberinya gaji tinggi, yang sekarang juga dia miliki... Pertanyaannya adalah apakah dia akan bisa menghasilkan itu lagi." Kabarnya, Lang akan menelan biaya 25 juta euro.

"Mika Godts berusia 21 tahun, jadi kalau Anda sekarang menginvestasikan sangat banyak uang kepada pemain 28 tahun (27, red.), Anda mungkin akan mendapat manfaat darinya dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang Anda tidak akan lagi menjualnya dengan harga dua kali lipat," demikian Bruggink.