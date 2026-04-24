Arnold Bruggink memiliki kabar terbaru mengenai kemungkinan transfer Sven Mijnans ke AC Milan

Sven Mijnans dikabarkan masuk dalam radar klub raksasa Italia AC Milan, demikian dilaporkan Tuttosport pada Kamis. Namun, pemandu bakat AC Milan dilaporkan tidak berada di tribun untuk mengamati dirinya pada final piala, demikian pernyataan Arnold Bruggink dalam program Voetbalpraat di ESPN, yang dengan demikian membantah rumor tersebut.

"Saya mendapat informasi dari sumber yang sangat terpercaya bahwa pemandu bakat AC Milan tidak berada di tribun untuk Mijnans," kata Bruggink membuka pembicaraan mengenai rumor transfer seputar kapten cadangan Alkmaar tersebut.

Ketika ditanya untuk siapa sebenarnya pemandu bakat itu berada di tribun, analis tersebut belum memiliki jawaban. "Saya belum tahu untuk siapa sebenarnya," lanjutnya. "Pemandu bakat itu tinggal di Belanda. Dia hanya pergi ke final piala karena banyak pemain bagus di sana. Tapi dia tidak ada di sana untuk Mijnans," tutup Bruggink.

Selain itu, Mijnans langsung ditanya tentang minat klub top Italia tersebut pada Kamis setelah hasil imbang melawan Go Ahead Eagles (0-0). "Tidak bagus," jawab gelandang itu saat ditanya seberapa baik bahasa Italia-nya. "Saya memang sudah membacanya, ya. Saya sudah menerima banyak pesan. Tapi itu semua urusan nanti. Saat ini saya kecewa. Saya lebih suka pergi ke Barcelona dengan perasaan yang baik," kata Mijnans merujuk pada perjalanan tim pemenang piala yang akan datang.

Namun, para tamu di acara Voetbalpraat sepakat bahwa Mijnans bisa naik level, dan mungkin ke klub domestik. "Saya pikir dia bisa menjadi pengganti yang sangat baik untuk Joey Veerman," kata Kees Luijckx. "Apa yang bisa dilakukan Joey Veerman, dia juga bisa."

Karim El Ahmadi, tamu lain di meja tersebut, tidak langsung melihat kesamaan dengan Veerman dan juga merasa pindah ke Serie A adalah langkah yang tepat baginya. "Menurut saya, Mijnans lebih mirip dengan Paul Wanner," kata El Ahmadi. "Saya akan senang jika dia bergabung dengan klub Italia; saya benar-benar bisa membayangkan dia bermain di sana," tutup mantan pemain Feyenoord tersebut.

Gelandang berusia 26 tahun ini bergabung dari Sparta Rotterdam pada musim dingin 2023 dengan biaya transfer sebesar 2,5 juta euro. Hingga saat ini, gelandang kreatif tersebut telah memainkan 152 pertandingan untuk Alkmaarders dan menurut Transfermarkt, ia kini memiliki nilai pasar sebesar 14 juta euro.