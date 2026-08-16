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Arnold BrugginkESPN
Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Arnold Bruggink melontarkan penilaian keras terhadap pemain Ajax: "Dia mengecewakan saya. Tidak ada tempo dan energi di dalam permainannya"

Ajax vs SC Heerenveen
Ajax
SC Heerenveen
Eredivisie
C. Henrique
O. Wijndal

Arnold Bruggink tidak terkesan dengan Caio Henrique. Bek kiri berusia 29 tahun itu menjadi starter untuk Ajax saat melawan sc Heerenveen pada Minggu siang, tetapi gagal meyakinkan analis ESPN tersebut.

Dalam analisis seusai laga, yang berakhir imbang 2-2, ditampilkan cuplikan dari sebuah peluang besar yang gagal dimanfaatkan Kasper Dolberg. Penyerang Denmark itu menyambar umpan silang bagus dari Oscar Gloukh dari jarak dekat, tetapi bola melambung.

Bruggink tidak terlalu membahas peluang yang disia-siakan Dolberg, melainkan lebih menyoroti pergerakan Henrique pada saat Gloukh ingin melepaskan umpan silang. “Henrique bergerak melewati sisi dalam,” ujar Bruggink. “Dan sebenarnya dia juga menghalangi jalannya. Entah dia harus datang dari sisi luar, tapi jangan pernah dari sisi dalam.”

Secara keseluruhan, Bruggink memang tidak terkesan dengan Henrique. “Dia mengecewakan saya. Tidak ada tempo dan tidak ada energi di sana. Jadi kalau saya sebagai lawan melihat Ajax, maka Anda akan mencari celah di sana.”

“Kalau Anda punya kecepatan dan tempo dalam tim, dan seorang bek yang bisa sangat sering overlap... Dia (Henrique, red.) kesulitan dengan tempo itu.”

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Karena itu, Bruggink menilai Owen Wijndal mungkin akan lebih cocok di aspek tersebut sebagai bek kiri. “Owen Wijndal di stadion ini tentu sudah seperti sosok yang dicemooh. Tapi yang dia bawa adalah energi itu setidaknya selalu ada dalam permainannya.”

“Terlepas dari apakah kualitasnya cukup baik untuk Ajax atau tidak, setidaknya dia bisa menempuh jarak dan menciptakan tempo. Itu yang memang bisa dia lakukan, dan itu yang menurut saya sekarang kurang dari Ajax,” tutup sang analis.

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