Arno Vermeulen khawatir: 'Kees Smit bisa hengkang dari AZ dengan harga beberapa ratus ribu euro'

Arno Vermeulen berpendapat bahwa AZ tidak boleh terlalu menuntut dalam negosiasi transfer Kees Smit. Menurutnya, jika tidak, klub asal Alkmaar itu berisiko kehilangan gelandang andalan tersebut dengan harga yang sangat murah.

Smit adalah salah satu talenta terbaik di dunia di posisinya dan karenanya sangat diminati di pasar transfer. Real Madrid, misalnya, dikabarkan menjadi salah satu klub yang sangat tertarik untuk merekrut gelandang tersebut.

AZ berharap mendapatkan dana transfer rekor yang besar jika Smit, yang masih terikat kontrak dua tahun di Alkmaar hingga akhir musim, benar-benar meninggalkan klub. Vermeulen sudah memberikan peringatan.

"Entah itu enam puluh, lima puluh, atau empat puluh juta: jika AZ nanti melalui Jorge Mendes (agen terkenal dunia yang disewa oleh AZ, red.) menawarkan jumlah tertentu di pasar dan Kees Smit atau agennya menganggapnya terlalu tinggi, maka mereka bisa mengabaikannya sepenuhnya," katanya di Studio Voetbal.

"AZ berisiko jika mereka meminta uang yang sangat banyak, karena Kees Smit bisa pergi dengan bayaran dua ratus ribu euro berdasarkan undang-undang saat ini." Kepala bagian olahraga NOS langsung menjelaskan klaim tersebut.

"Dua tahun lalu kita memiliki putusan Diarra yang terkenal di Eropa. Hakim Eropa telah memutuskan hal itu. Putusan tersebut berpihak pada karyawan. Jika Kees Smit berpikir: 'Saya adalah pemain yang dua tahun lalu menandatangani kontrak baru di AZ, saya masih punya dua tahun sisa kontrak, dan mereka nanti meminta dua puluh, tiga puluh, empat puluh, atau lima puluh juta untuk saya…' Maka dia bisa dengan mudah mengajukan gugatan ke komisi arbitrase KNVB."

“Komisi tersebut harus mematuhi hukum Eropa. Dan jika dia tidak bisa pergi—yang secara harfiah disebut sebagai ketentuan proporsional atau yang dapat diprediksi—maka dia benar-benar dapat mengakhiri kontraknya dengan biaya beberapa ratus ribu, lima ratus ribu, atau enam ratus ribu,” kata Vermeulen.

"Dia harus membayar kompensasi kepada AZ dan setelah itu bebas pindah ke Manchester United, Manchester City, Real Madrid, atau Barcelona." Merijn Zeeman, direktur utama AZ, yang juga turut hadir dalam acara bincang-bincang tersebut, tidak mengkhawatirkan hal itu. "Tidak, itu sama sekali bukan masalah."