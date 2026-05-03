Arne Slot yang kesal meluapkan emosinya setelah gol kontroversial Manchester United

Setelah kekalahan 3-2 dari Manchester United, pelatih Liverpool Arne Slot sama sekali tidak puas dengan keputusan wasit, terutama terkait gol kedua Benjamin Sesko. Pelatih asal Belanda ini melihat adanya pola musim ini: keputusan VAR sering kali merugikan timnya.

Pada gol kedua sore itu, penyerang asal Slovenia dari United tampak menyentuh bola dengan tangannya secara ringan. Oleh karena itu, VAR membutuhkan waktu beberapa saat setelah gol tersebut untuk menilai apakah itu gol yang sah.

Menurut VAR, tidak dapat dipastikan bahwa terjadi handball. Menurut mereka, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Sesko menyentuh bola dengan tangannya sebelum mencetak gol. Mantan pelatih AZ dan Feyenoord itu sama sekali tidak setuju dengan keputusan tersebut.

"Saya pikir itu adalah sentuhan. Karena jika Anda tahu sedikit tentang olahraga bola, Anda tahu bahwa ketika bola berubah arah, pasti ada kontak," kata Slot. "Jika itu hanya sentuhan ringan, maka kita harus mendiskusikan dalam sepak bola apakah itu cukup untuk menganulir gol," lanjutnya.

"Tapi aturannya: jika itu sentuhan, maka gol tersebut seharusnya dianulir," kata Slot yang tampak kesal, yang tidak hanya mengaitkan pertandingan ini dalam diskusinya.

"Saya rasa musim ini tidak ada yang terkejut bahwa jika VAR turun tangan, atau jika ada sesuatu yang bisa benar maupun salah, keputusan akhirnya selalu merugikan kami. Selalu begitu," simpulnya, lalu ia memberikan contoh.

"Saya ingat pertandingan kandang melawan Paris Saint-Germain, saat ada penalti yang diberikan karena sentuhan ringan pada Mac Allister, tapi tentu saja VAR turun tangan dan berkata: tidak, tidak, tidak, ini bukan penalti. Seminggu kemudian, saya melihat Paris Saint-Germain bertanding melawan Bayern München dan mereka justru mendapat penalti untuk sentuhan ringan yang persis sama," kata Slot, yang juga mengakui kesalahannya sendiri.

"Tapi gol kedua kami tidak tercipta karena hands; kami mendapatkannya karena kehilangan bola di tempat yang bodoh dan kemudian melewatkan beberapa momen penting dalam duel," tutup pemain asal Belanda itu.