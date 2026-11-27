Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Arne Slot sangat antusias terhadap Anis Hadj Moussa, seperti diungkapkan mantan manajer Feyenoord itu kepada ESPN. Ia tidak heran pemain sayap asal Aljazair tersebut tampil begitu baik.

Slot berperan sangat penting dalam perekrutan Hadj Moussa pada musim panas 2025. Ia harus meyakinkan tim pemandu bakat dan direktur teknik saat itu, Dennis te Kloese, untuk merekrutnya.

“Bagi tim pemandu bakat, perekrutan itu tidak bisa diterima,” kata Slot membuka pembicaraan. “Saya bisa memahami alasan mereka karena ia sangat lemah saat tidak menguasai bola. Transisinya tidak bagus.”

“Saya juga melihat apa yang dilihat tim pemandu bakat, tetapi Anda harus bisa melihat lebih jauh,” lanjutnya. “Untungnya, pendapat saya tidak sepenuhnya diabaikan di Feyenoord.”

Iklan Iklan

“Untungnya, saat itu kami yang pertama bergerak karena belakangan kami mendengar Ajax juga tertarik kepada Hadj Moussa,” pungkas pelatih yang kini tanpa klub tersebut.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 08.30 AJX Tonton

Slot sudah melihat kualitas Hadj Moussa satu setengah tahun lalu, tetapi masih ada hal yang mengejutkannya. “Saya tidak terkejut ia menjadi sensasi, tetapi saya terkejut ia bisa membuat perbedaan selama 90 menit, dua kali seminggu, di Eredivisie dan Liga Champions.”

Pada akhirnya, Slot meninggalkan Feyenoord pada musim panas yang sama, tak lama setelah Hadj Moussa tiba di Rotterdam. Dengan demikian, pemain asal Aljazair itu tidak pernah bermain dalam satu pertandingan pun di bawah asuhan pelatih sukses tersebut.

Iklan

Musim ini, Hadj Moussa mencetak delapan gol dan tiga assist dalam 16 pertandingan di bawah asuhan Giovanni van Bronckhorst.

Minggu mendatang, Hadj Moussa bersama Feyenoord akan menghadapi rival bebuyutan mereka, Ajax. De Klassieker akan dimulai pukul 14.30 di De Kuip.