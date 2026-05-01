Arne Slot menolak menyebutkan nama pemain Feyenoord dalam konferensi pers Liverpool

Manajer Arne Slot enggan menanggapi rumor yang semakin santer mengenai kemungkinan reuni dengan asisten pelatih Etiënne Reijnen (Feyenoord) saat konferensi pers Liverpool pada hari Jumat.

Meskipun Slot menolak menyebutkan nama-nama tertentu, ia mengakui bahwa The Reds sedang mencari pengganti Aaron Briggs yang telah hengkang. “Saya rasa kita semua tahu bahwa kita telah kehilangan seorang anggota staf, jadi wajar jika kita mencari tambahan kekuatan. Kami tetap membuka mata.”

Di Inggris, orang-orang hampir yakin bahwa Reijnen yang berusia 39 tahun akan datang ke Anfield. Valentijn Driessen juga menyampaikan berita tersebut pada Rabu malam di Vandaag Inside.

Saat ini, sudah ada beberapa pemain asal Belanda di Liverpool, di antaranya Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, dan Cody Gakpo.

Selain itu, Slot dan Reijnen memiliki sejarah bersama. Keduanya pernah bermain bersama di PEC Zwolle dan kemudian bekerja sama di SC Cambuur, saat Slot menjabat sebagai asisten pelatih di sana.

Slot membawa Reijnen ke Feyenoord pada November 2023. Awalnya, pemain asal Zwolle itu juga akan pindah ke Liverpool musim lalu, namun karena masalah izin kerja, rencana tersebut akhirnya batal.

Pelatih situasi bola mati Briggs tiba-tiba hengkang dari Liverpool pada akhir Desember. Kepergian pria asal Inggris itu terjadi tak lama setelah Slot dan Van Dijk melontarkan beberapa komentar kritis mengenai situasi bola mati di klub raksasa tersebut.