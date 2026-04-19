Arne Slot menghadapi masalah besar di Liverpool: sekali lagi, seorang pemain harus dibawa keluar lapangan dengan tandu

Nasib sial akibat cedera kembali menimpa Arne Slot dan Liverpool. Dalam laga Merseyside Derby, pertandingan yang selalu penuh ketegangan antara Liverpool dan Everton, Giorgi Mamardashvili harus dilarikan keluar lapangan dengan tandu.

Tak lama setelah jeda, nasib buruk menimpa Mamardashvili. Kiernan Dewsbury-Hall mengirim umpan rendah, dan penyerang Everton, Beto, meluncur masuk. Pemain asal Portugal itu membawa Everton menyamakan kedudukan menjadi 1-1 (yang memang pantas), namun upayanya mencetak gol itu juga mengakibatkan cedera pada kiper Liverpool.

Tak lama kemudian, Mamardashvili terpaksa menghentikan pertandingannya, dan tim medis segera bergegas menghampiri kiper tersebut dengan tandu. Dengan demikian, kiper yang wajahnya terlihat kesakitan saat diangkat ke atas tandu itu pun dibawa keluar lapangan.

Kiper asal Georgia ini memang bukan pilihan utama di The Reds, namun rekan setimnya, Alisson Becker, juga sedang mengalami cedera. Oleh karena itu, Slot kini dihadapkan pada masalah besar: ia harus mengandalkan kiper ketiganya.

Kiper ketiga itu bernama Freddie Woodman, yang sejak kedatangannya musim panas lalu baru sekali tampil sebagai kiper untuk Liverpool. Itu adalah pertandingan piala melawan Crystal Palace, yang akhirnya kalah 3-0.

Ini adalah pukulan telak lainnya bagi Slot dan Liverpool, yang baru-baru ini juga melihat Hugo Ekitiké dibawa keluar lapangan dengan tandu. Pemain asal Prancis itu mengalami robekan tendon Achilles dan harus absen selama berbulan-bulan.