Arne Slot menggambarkan musim Liverpool dengan satu kata yang sangat bermakna

Liverpool bermain imbang 1-1 melawan Brentford pada Minggu dalam laga terakhir Liga Premier dan berakhir di posisi kelima klasemen liga Inggris. Setelah pertandingan usai, pelatih Arne Slot meninjau kembali musim timnya dalam konferensi pers.

Setelah meraih gelar juara tahun lalu, musim ini berjalan jauh lebih mengecewakan bagi Liverpool. Dengan finis di posisi kelima, tiket ke fase grup Liga Champions nyaris saja terlewatkan.

“Beberapa klub besar Inggris gagal lolos ke kompetisi Eropa dalam beberapa musim terakhir,” kata Slot. “Jadi, kami juga tidak boleh menganggapnya remeh, tapi jelas kami menginginkan lebih.”

“Tapi saya sangat bangga pada para pemain dan apa yang mereka lakukan musim ini. Ini adalah musim yang sangat, sangat, sangat sulit bagi kita semua, dengan segala yang kita alami, semua cedera, dan segala hal lain yang terjadi.”

Saat ditanya apakah ia akan melakukan hal-hal berbeda musim ini dengan pengetahuan yang dimilikinya sekarang, Slot menjawab: “Oh ya, banyak hal. Kami dan saya tidak sempurna. Tapi saya akan menjawab hal yang sama tahun lalu, saat kami menjadi juara, karena sebagai pelatih dan juga sebagai pemain, Anda tidak pernah bisa sempurna.”

“Namun di balik semua keputusan yang saya ambil musim ini, ada satu pemikiran: bersiap dengan baik. Saya telah memikirkannya dengan matang, tetapi tidak semua keputusan itu tepat, meskipun pada saat itu terasa demikian.”

“Namun, ada juga banyak momen di mana saya bahkan tidak perlu membuat keputusan atau pilihan, karena pertandingan ini (melawan Brentford, red.) mungkin adalah yang pertama musim ini di mana tidak ada pemain muda di bangku cadangan. Itu sangat langka. Jadi, jika Anda bertanya bagaimana saya akan menggambarkan musim ini dalam satu kata, saya akan menjawab ‘cedera’.”