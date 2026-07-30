Pelatih asal Belanda, Arne Slot, mantan direktur teknik klub Liverpool, telah menegaskan sikapnya terkait kemungkinan menangani Al-Ahli Saudi pada periode mendatang, sebagai pengganti pelatih Jerman Matthias Jaissle.

Sejumlah laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al-Ahli, pada hari Kamis ini, untuk menangani tim Newcastle United pada musim mendatang, sebagai pengganti pelatih sebelumnya, Eddie Howe.

Laporan media menyebutkan bahwa klub Saudi tersebut menempatkan Slot di puncak daftar incaran mereka untuk menggantikan Jaissle pada musim mendatang, di samping beberapa nama lain, seperti pelatih Portugal Vitor Pereira.

Akan tetapi, jurnalis Italia Fabrizio Romano menegaskan bahwa Slot tidak berpikir untuk menangani Al-Ahli pada periode mendatang, begitu pula halnya dengan tim-tim nasional yang telah menghubunginya sejak kepergiannya dari Liverpool.

Romano menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa pelatih Belanda itu ingin kembali ke salah satu liga besar Eropa pada periode mendatang, dan menunggu peluang yang tepat untuk itu.

Slot meninggalkan kursi kepelatihan Liverpool setelah berakhirnya musim lalu, usai menjalani dua musim di puncak kepemimpinan teknik tim, di mana pada musim pertama ia berhasil meraih gelar Liga Primer Inggris setelah puasa gelar selama 5 tahun.

Perlu diingat bahwa Jaissle menjalani 3 musim bersama Al-Ahli, sejak penunjukannya sebagai pengganti pelatih asal Afrika Selatan Pitso Mosimane pada 2023, dan selama itu ia berhasil membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Saudi setelah puasa gelar selama 9 tahun.