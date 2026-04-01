Arne Slot mendapat kabar baik di Liverpool: 'Ini sangat menyenangkan bagi semua orang!'

Alexander Isak telah kembali mengikuti latihan bersama Liverpool, demikian dikonfirmasi oleh Arne Slot kepada saluran resmi klub. Pemain Swedia berusia 26 tahun itu mengalami patah tulang betis pada bulan Desember, namun kini ia tampaknya akan segera kembali beraksi.

Isak, pemain mahal yang didatangkan Liverpool pada musim panas lalu, absen dalam 21 pertandingan resmi Liverpool akibat patah tulang betisnya. Cedera tersebut dialaminya saat bertanding melawan Tottenham Hotspur.

Sebagai pemain pengganti, ia sempat membawa Liverpool unggul atas tim yang kini berjuang menghindari degradasi itu, namun tak lama kemudian ia mengalami patah tulang betis setelah mendapat tekel keras dari Micky van de Ven.

"Dia akan berlatih bersama tim besok untuk pertama kalinya," kata Slot pada Rabu. "Saya pikir dia dalam kondisi yang sangat baik, juga karena Swedia telah lolos ke Piala Dunia kemarin (Selasa, red.)."

Swedia mengalahkan Polandia dalam pertandingan head-to-head dengan skor 3-2, berkat gol di menit-menit akhir dari rekan setim Isak di lini depan serta sesama pemain timnas dan klub, Viktor Gyökeres.

Jadi, ada kabar baik lainnya bagi Isak. "Jika Anda telah bekerja keras selama tiga atau empat bulan dan kemudian bisa kembali berlatih: itu sangat menyenangkan bagi semua orang," kata Slot. "Tentu saja ini baru sesi latihan pertamanya dalam empat bulan, tapi sangat bagus bisa memilikinya kembali."

"Kita semua tahu siapa yang telah kita rekrut: seorang penyerang yang luar biasa. Kehadirannya kembali dalam dua bulan terakhir ini akan sangat membantu kami," tutup Slot.

Jeremie Frimpong

Slot juga membagikan kabar terbaru tentang Jeremie Frimpong pada Rabu. Pemain asal Belanda itu harus diganti karena cedera setelah bermain sekitar 15 menit saat melawan Ekuador (1-1) pada Selasa. "Dokter tim timnas Belanda memberi tahu kami bahwa mereka menggantinya sebagai tindakan pencegahan. Namun, dia akan menjalani pemindaian untuk memastikan apakah itu benar."